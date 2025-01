Parteispenden der Milliardäre und Finanzbranche im Wahlkampf 2025

Doch welche Partei hat in der Zeit nach dem Ampel-Bruch am 6. November 2024 besonders von Großspenden profitiert? Die Analyse von DAS INVESTMENT (Stand: 15.1.2025, noch ohne Bitpanda-Spende ) zeigt, dass CDU und FDP besonders reich bedacht wurden. AfD und Die Linken haben laut der Auflistung der Bundestagsverwaltung keine Spende über 35.000 Euro erhalten.

Doch welche Partei hat in der Zeit nach dem Ampel-Bruch am 6. November 2024 besonders von Großspenden profitiert? Die Analyse von DAS INVESTMENT (Stand: 15.1.2025, noch ohne Bitpanda-Spende ) zeigt, dass CDU und FDP besonders reich bedacht wurden. AfD und Die Linken haben laut der Auflistung der Bundestagsverwaltung keine Spende über 35.000 Euro erhalten.

Von wem kamen die Parteispenden?

Von deutschen Bankenhäusern bis zu internationalen Geschäftsleuten aus Thailand: Die Geldflüsse von Finanzhäusern und Milliardären in die deutsche Politik sind vielfältig. Eine Analyse der Spenderliste – aufsteigend geordnet nach Spendensumme.

Christoph Brand: 77.500 Euro

Christoph Brand spendete 77.500 Euro an die CDU. © Konrad Adenauer Stfitung

Christoph Brand war langjähriger Mitarbeiter und später Partner bei der Investmentbank Goldman Sachs. 2014 schied er als Partner bei Goldman Sachs aus, blieb der Bank aber weiterhin als Berater zur Verfügung. Brand war unter anderem an der Börseneinführung der Deutschen Telekom beteiligt und ist Schatzmeister der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.

Am 2. Januar 2025 spendete er 37.500 Euro an die CDU. Wenige Tage später, am 8. Januar, legte der langjährige Banker eine weitere Spende über 40.000 Euro nach. Somit spendete er eine Gesamtsumme von 77.500 Euro an die Christdemokraten und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz.

Jochen Wermuth: 100.000 Euro

Jochen Wermuth spendete 100.000 Euro an das Bündnis 90/Die Grünen. © Wermuth Asset Management

Jochen Wermuth ist Klima Impact Investor und Chef der Vermögensverwaltung Wermuth Asset Management. Nachdem er mit 23 Jahren Berater des russischen Premierminister wurde, gründete er 1999 eine eigene Vermögensverwaltung.

Der 55-jährige spendete kurz vor Weihnachten 100.000 Euro an das Bündnis 90/Die Grünen. Bereits 2016 sorgte Wermuth mit einer Spende von 300.000 Euro an die Grünen für Aufsehen. Im „Spiegel“-Interview musste er sich kritischen Fragen zu seinen Beweggründen stellen.

Johannes Peter Huth: 100.000 Euro

Johannes Peter Huth spendete gleich zweimal. Jeweils 50.000 Euro gingen an die FDP sowie der CDU. © Imago Images / Carsten Dammann

Johannes Peter Huth ist ein deutscher Investor und ehemaliger Vorstand von Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Seit 2014 leitete Huth dort die Geschäfte für Europa, den Mittleren Osten und Afrika – 2024 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück. Der 64-jährige wurde 2007 vom „Manager Magazin“ zu einem der 30 mächtigsten Investoren der Welt erklärt.

Am 3. Januar 2025 spendete der Finanzmanager jeweils 50.000 Euro an die FDP sowie die CDU. Seine Gesamtspende beläuft sich also auf 100.000 Euro.

Stephen und Petra Orenstein: 100.000 Euro

Stephen Orenstein spendete mit seiner Ehefrau 100.000 Euro an die CDU. © Imago Images / Ulrich Hufnagel

Stephen Orenstein übernahm 1980 die Supreme Group, ein Logistikunternehmen seines Vaters. Anfang der 2000er Jahre schloss das Unternehmen Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium über 8 Milliarden US-Dollar ab. Mit seiner Frau Petra Orenstein ist er nun unter anderem im Immobiliengeschäft tätig. Laut Forbes haben die Orensteins ein geschätztes Vermögen von rund zwei Milliarden Euro.

Im Dezember hat das Ehepaar jeweils 50.000 Euro an die CDU gespendet.

Jörg Bantleon: 100.000 Euro

Jörg Bantleon hat 100.000 Euro an die FDP gespendet. © Bantleon

Jörg Bantleon ist Gründer des Asset Managers Bantleon aus der Schweiz. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 41 Milliarden Euro. Zu den Kunden gehören Versicherungen, Banken oder Family Offices. Der 60-Jährige verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der Bankbranche.

Im Dezember 2024 spendete der Unternehmer 100.000 Euro an die von Christian Lindner geführte FDP.

Aquila Capital Holding: 160.000 Euro

Aquila Capital spendete 160.000 Euro an die CDU. © Aquila Capital

Die Aquila Capital Investmentgesellschaft (Aquila Capital) ist spezialisiert auf Investitionen, die zur globalen Dekarbonisierung beitragen. Das Unternehmen verwaltet über 14,7 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und gehört zu den führenden Investmentgesellschaften im Bereich Klimaschutz in Europa. Im Januar 2024 stieg die Commerzbank groß bei Aquila Capital ein.

Die Aquila Capital Holding spendete im November 160.000 Euro an die CDU.

Bert Flossbach: 165.000 Euro

Bert Flossbach, Gründer und Vorstand der Kölner Gesellschaft Flossbach von Storch spendete 165.000 Euro für die FDP. © Jochen Rolfes

Bert Flossbach, Gründer des Finanzdienstleistungsinstituts Flossbach von Storch spendete bereits im Namen seines Unternehmens an verschiedene Parteien. Eine Spende über 9.500 Euro erreichte die AfD in deren Gründungsphase – was ein „Spiegel“-Artikel 2019 aufdeckte. 2021 spendete die Vermögensverwaltung 500.000 Euro. 431.452 Euro gingen an die FDP, während 68.548 Euro an das Bündnis 90/Die Grünen gingen.

Am 6. Januar 2025 spendete Bert Flossbach dann in eigenem Namen 165.000 Euro an die FDP. Somit unterstützte er bisher bereits vier verschiedene Parteien mit einer Spende.

Torsten Toeller: 167.000 Euro

Torsten Toeller unterstützt die CDU mit einer Spende von 167.000 Euro © Imago Images / Sepp Spiegl

Torsten Toeller ist deutscher Unternehmer, Investor und Gründer der Tierbedarfshandelskette Fressnapf. Forbes schätzt sein Vermögen auf 1,6 Milliarden Euro.

Am 27. Dezember 2024 spendete er 167.000 Euro für die CDU. Bereits im April 2024 spendete der Unternehmer 50.000 Euro an die Christdemokraten.

Andreas und Thomas Strüngmann (Athos): 170.000 Euro

Thomas Strüngmann spendete mit seinem Bruder über ihre Vermögensverwaltung Athos 170.000 Euro an die CDU. © Imago Images / Wolfgang Maria Weber

Die Brüder Andreas und Thomas Strüngmann gründeten in den 1980er Jahren den Pharmakonzern Hexal. 2005 verkauften sie die Firma in einem Milliardendeal an Novartis. Seitdem investieren sie in verschiedene Biotech-Unternehmen und profitierten enorm vom Aufschwung Biontechs während der Coronapandemie. Heute gehören die beiden mit einem Vermögen geschätzten von circa 11 Milliarden Euro zu den reichsten Menschen Deutschlands.

Über ihre Vermögensverwaltung Athos spendeten die Unternehmer-Brüder Anfang Dezember 170.000 Euro an die CDU.

Harald Link: 200.000 Euro

Harald Link spendete aus Thailand 100.000 Euro an die FDP. © B. Grimm Gruppe

Harald Link lebt und arbeitet in Thailand. Seit 1987 führt er die B. Grimm Gruppe, einen Energiekonzern, der auf den Bau und Betrieb von Kraftwerken spezialisiert ist. Laut Forbes besitzt Link rund 1,8 Milliarden Euro Vermögen und gehört damit zu den reichsten Menschen Thailands.

Nach dem Ampel-Aus spendete der Geschäftsmann zweimal jeweils 100.000 Euro. Seine Gesamtspende für den Wahlkampf 2025 liegt bei 200.000 Euro für die FDP. Bereits 2021 hatte er 100.000 Euro für die FDP gespendet.

Berenberg Bank: 350.000 Euro

Die Berenberg Bank spendete 100.000 Euro an die FDP. © Imago Images / Pond5 Images

Die Privatbank Joh. Berenberg, Gossler ist eine Privatbank mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen wurde 1590 gegründet, spezialisierte sich ab dem 19. Jahrhundert dann ausschließlich auf Finanzdienstleistungen. Mit Fachexpertise in den Bereichen Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking bietet Berenberg seinen Kunden vielfältige Möglichkeiten.

Im November 2024 spendete die Bank 200.000 Euro an die CDU, Ende Dezember gleich zweimal: Die CDU erhielt 100.000 Euro, die FDP 50.000 Euro. Die Gesamtsumme beläuft sich damit auf 350.000 Euro für den Wahlkampf 2025.

Deutsche Vermögensberatung (DVAG): 1.000.000 Euro

Die DVAG spendete im Wahlkampf 1 Million Euro an verschiedene Parteien © DVAG

Die Deutsche Vermögensberatung DVAG ist ein tätiger Finanzvertrieb, der 1975 von Reinfried Pohl gegründet wurde. Heute arbeiten rund 18.500 Vermögensberater bei dem Unternehmen.

Im Wahlkampf hat das Unternehmen 1 Million Euro gespendet. Dabei gingen 400.000 Euro an die CDU, 300.000 Euro an die FDP. Zudem spendete die DVAG jeweils 100.000 Euro an die SPD, CSU und das Bündnis 90/Die Grünen. Auch in den vergangenen Jahren spendete die Vermögensberatung immer wieder an die genannten fünf Parteien.

Am 16. Januar 2025 teilte der Geschäftsführer der Krypto-Plattform Bitpanda, Eric Demuth, mit, dass er insgesamt 1,75 Millionen Euro an vier „Parteien der Mitte“ überwiesen habe. Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels war diese Spende noch nicht im Register des Bundestags veröffentlicht.