Umfrage unter Versicherungsmaklern Vermittler küren die besten Rechtsschutz-Anbieter

Die Versicherungs-Makler-Genossenschaft Vema führt unter seinen Partnerunternehmen in regelmäßigen Abständen Umfragen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. In den jüngsten Umfragen ging es um die bevorzugten Anbieter in den zwei Marktsegmenten der privaten beziehungsweise gewerblichen Rechtsschutzversicherungen.

Privater Rechtsschutz:

Die 3 wichtigsten Versicherer für das Neugeschäft

Rang Unternehmen Nennungen Schulnote 1 Concordia* 530 1,55 2 Auxilia 515 1,59 3 ARAG 471 1,68

*: Vema-Deckungskonzept; insgesamt 2.364 Bewertungen; Studie bestellen

Dabei sollten die Partnerbetriebe der Vema die Anbieter jeweils hinsichtlich der Qualität ihrer Produkte, ihrer Antragsbearbeitung und Policierung sowie ihrer Leistungen bewerten. Darauf aufbauend sollten sie nur die drei meistgenutzten Anbieter nennen. Mit dieser Begrenzung wolle man „sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren“.

Gewerblicher Rechtsschutz:

Die 3 wichtigsten Versicherer für das Neugeschäft

Rang Unternehmen Nennungen Schulnote 1 Concordia* 386 1,56 2 Auxilia 375 1,65 3 ARAG 368 1,72

*: Vema-Deckungskonzept; insgesamt 1.873 Bewertungen; Studie bestellen