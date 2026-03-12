Wie Anleger das enorme Wachstum der globalen Elektrifzierung im Portfolio abbilden können.
Marketingkommunikation. Nur für professionelle Investoren. Es besteht Kapitalverlustrisiko.
Polar Capital auf einen Blick
32,5 Mrd €
verwaltetes Vermögen
Stand: 31.12.2025
27
Fonds
13
Special Investment Teams
SMART ENERGY
Chancen der Elektrifizierung optimal nutzen
Von künstlicher Intelligenz und Elektromobilität bis hin zu humanoiden Robotern: die globale Dekarbonisierung forciert einen beipiellosen Bedarf an sauberer Energie und Energieeffizienzlösungen. Durch die Tranformation der globalen Energiesysteme enstehen für Investoren hochattraktive Anlagemöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
PCs, Smartphones und E-Fahrzeuge haben ganze Branchen neu definiert. Jetzt stehen humanoide Roboter vor dem Durchbruch und werden unsere Arbeitsweise und unser Leben verändern. Der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz zusammen mit sinkenden Hardware-Kosten ermöglicht den Einsatz dieser Technologien nicht nur in der Industrie, sondern auch in Dienstleistungen und Haushalten. Polar Capital rechnet mit einer jährlichen Wachstumsrate des Marktes von 80 Prozent zwischen 2025 und 2035 und 30 Prozent in den darauffolgenden 15 Jahren.
Dieses enorme Wachstum erfordert vor allem eines: Unmengen an Strom. Beim Energiebedarf dürften Humanoide künftig auf einer Stufe mit KI-Rechenzentren und E-Fahrzeugen stehen. Und auch in anderen Bereichen steigt der Energiehunger. „Die Elektrifizierung von allem, von Daten über Mobilität bis hin zu Gebäuden und Industrie ist ein struktureller Trend, der von Technologie, Wirtschaft und Politik vorangetrieben wird“, sagt Thiemo Lang, Portfoliomanager des Polar Capital Smart Energy Fund. Nach Schätzungen von Polar Capital wird die Stromnachfrage bis 2050 ums 2,5-fache steigen.
Das Energie-Trilemma optimal spielen
Der wachsende Strombedarf stellt die Welt vor drei große Herausforderungen, sozusagen vor ein Energie-Trilemma. Aufgrund der angestrebten Dekarbonisierung ist die Wende weg von fossilen hin zu sauberen Energiequellen eine der großen Aufgaben. Allerdings reicht es nicht, einfach nur mehr saubere Energie zu erzeugen. Es muss gleichzeitig eine sichere Versorgung gewährleistet werden, und darüber hinaus muss Energie bezahlbar sein. „Für Investoren, die sich auf saubere Energien fokussieren, ist es daher wichtig, im Blick zu behalten, welche der drei Ziele gerade im Vordergrund stehen, und entsprechend flexibel das Portfolio danach auszurichten“, so Polar Capital-Analystin Junwei Cai.
Zahlreiche Investmentmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren
Die Investmentmöglichkeiten gehen weit über Wind- und Solaranbieter hinaus. Eine große Herausforderung für die voranschreitende Elektrifizierung ist es beispielsweise, einen sicheren und effizienten Energiefluss zu gewährleisten. Nötig hierfür sind moderne Stromnetze, die bidirektionale Energieflüsse bewältigen, intermittierende Stromerzeugung integrieren und dynamisch auf Veränderungen im Verbrauch reagieren. Daneben sind dezentrale Lösungen erforderlich. So setzen KI-Entwickler, um für ihre energiehungrigen Rechenzentren eine schnelle und zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen, zunehmend auf die Stromerzeugung vor Ort – häufig auf eine Kombination aus Erdgasturbinen, Batteriespeichern und erneuerbaren Energien.
Stromspeicher sind ein weiterer wichtiger Faktor. Batteriesysteme gleichen Schwankungen bei der Einspeisung erneuerbarer Energien aus, sorgen für die Frequenzregulierung und generieren zunehmend Einnahmen. Mit sinkenden Kosten und steigender Leistung werden Speicher zum Grundstein moderner Energiesysteme.
Großes Potenzial liegt auch in der Energieeinsparung, etwa durch effizientere Halbleiter und Systeme für die Stromumwandlung. „Wir halten Energieeffizienz für den wohl wichtigsten Hebel in der Energiewende“, sagt Fondsmanager Lang. Der Trend zur umfassenden Elektrifizierung und der Neuausrichtung der globalen Energiesysteme sei kein kurzfristiger Zyklus, sondern bietet Investoren nachhaltige Investmentchancen bis weit über die Mitte des Jahrhunderts hinaus.
„Saubere Energie? Die Herausforderung liegt in Infrastruktur und Integration"
”
Die Elektrifizierung des globalen Energiesektors gewinnt weiter an Dynamik.
PORTFOLIOMANAGER
THIEMO LANG
Interview mit Thiemo Lang, Polar Capital
„Die Energiewende tritt in eine neue Phase ein“
Wie können Anleger von der Energiewende und dem steigenden Strombedarf profitieren? Thiemo Lang, Manager des Polar Capital Smart Energy Fund, über Trends in der Dekarbonisierung des Energiesektors und die Notwendigkeit, frühzeitig auf neue Entwicklungen reagieren zu können.
Herr Lang, die Dekarbonisierung ist ein langfristiger Trend. Was sind die wichtigsten Treiber und die größten Herausforderungen?
Thiemo Lang: Bereits vor Jahrzehnten wurde die Dekarbonisierung als gesamtgesellschaftliches Ziel definiert, CO2-Emissionen durch Umstieg auf CO2-freie Stromerzeugung und Energieeffizienzmaßnahmen zu reduzieren. Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Endmärkte sind eng miteinander verknüpft. Kurzfristige politische und geopolitische Entwicklungen können sicherlich Volatilität verursachen, insbesondere in Bereichen wie Subventionsregelungen, Handelsbeschränkungen oder Lieferketten für kritische Rohstoffe.
Unser Fonds konzentriert sich jedoch auf Unternehmen, deren Wachstum von langfristigen strukturellen Trends getrieben wird, welche somit eher resistent gegenüber kurzfristig induzierten politischen Einflüssen sind. Kostengünstiger Strom ist der Eckpfeiler zahlreicher struktureller Wachstumstrends, darunter Elektromobilität, Wärmepumpen, industrielle Automatisierung, KI-Rechenzentren und in Zukunft auch humanoide Robotik. Die größten zukünftigen Herausforderungen liegen in der Einbindung sauberer Energieerzeugung in eine leistungsfähige Infrastruktur nebst ihrer möglichst effizienten Nutzung. Verzögerungen bei Genehmigungen und Engpässe bei wichtigen Komponenten sind zu Hindernissen eines weiteren schnellen Ausbaus der Elektrizitätsinfrastruktur geworden.
Welches sind aktuell die interessantesten Anlagemöglichkeiten im Smart-Energy-Bereich?
Lang: Die vielversprechendsten Chancen ergeben sich derzeit aus dem Aufeinandertreffen von rasant steigendem Strombedarf, welche Engpässe in der Energieversorgung provoziert. Diese Dynamik zeigt sich insbesondere in der KI-Infrastruktur, wo Betreiber von Rechenzentren zunehmend mit Verzögerungen bei der Netzanbindung konfrontiert sind. Insgesamt ist der benötigte Strombedarf eines Rechenzentrums aufgrund von Ineffizienzen in der Netzübertragung, Stromumwandlungsverlusten, und dem hohen Kühlbedarf der gesamten Anlage etwa doppelt so hoch wie derjenige, welche tatsächlich für die Rechenleistung verbraucht wird. Dies treibt die Nachfrage nach energieeffizienter elektrischer Infrastruktur, Leistungshalbleitern und Kühlsystemen massiv an – alles Bereiche, in denen der Fonds signifikant investiert ist. Neue dezentrale Lösungen werden forciert, wie „Vor-Ort-Erzeugung“ der benötigten Energie, etwa über neue Gaskraftwerke in Zusammenspiel mit Großbatteriespeichern.
Neben dem Ausbau von IT-Energieinfrastruktur investieren wir in den breiteren Trend von „electrify everything“ („alles elektrifizieren“). Dies beinhaltet weitgehende Investitionen in die Elektrifizierung von Transport, Gebäude und Industrie. Für das Jahr 2026 zeichnet sich eine breit gefächerte Belebung der Nachfrage in Industriebereichen ab, welche auf Strom angewiesen sind. Dies sollte unseren Herstellern von Leistungshalbleitern für Industrieanwendungen zugutekommen.
Batteriebetriebene Energiespeichersysteme werden 2026 insgesamt ebenfalls ein robustes Kapazitätswachstum vorweisen können. Wir rechnen hier mit einem Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ansteigende Anforderungen an die Netzstabilität und der Strombedarf von KI-Rechenzentren sind hier die Treiber.
2026 wird auch das Jahr sein, in dem die ersten größeren Markteinführungen humanoider Roboter stattfinden werden. Rasante Fortschritte im Bereich der KI, kombiniert mit sinkenden Hardwarekosten, beschleunigen diesen Wandel und werden ihren Einsatz über traditionelle industrielle Anwendungen hinaus in Dienstleistungsbereiche und Privathaushalte ermöglichen. Mit zunehmender Komplexität und Verbreitung humanoider Roboter rückt auch ihr Energiebedarf in den Fokus, mit erheblichen Auswirkungen auf ihre Wirtschaftlichkeit.
Wie setzen Sie diese Chancen im Fonds um?
Lang: Unser Anlageuniversum besteht aus vier Investmentclustern, welche die gesamte Wertschöpfungskette hin zur Elektrifizierung der verschiedenen Endmärkte abdecken: angefangen von der sauberen Stromerzeugung, der Energieübertragung, Verteilung und Speicherung, bis hin zum möglichst effizienten Stromverbrauch in der Endanwendung. Innerhalb jeden Clusters investieren wir in unterschiedliche Teilsegmente und Regionen, um eine möglichst breite Diversifizierung zu gewährleisten und eine zu hohe Abhängigkeit von einzelnen Technologien oder regulatorischen Risiken zu vermeiden. Die Portfoliozusammenstellung basiert auf einer fundamentalen Bottom-up Analyse, wobei Nachhaltigkeitsanalysen vollständig in den Investmentprozess integriert sind. Die Gewichtung der Einzelwerte spiegelt Überzeugung, Liquidität und Risikobeitrag wieder und stellt sicher, dass kein einzelnes Thema bzw. keine einzelne Aktie die Gesamtperformance des Portfolios dominiert.
Der Fonds wird im September fünf Jahre alt. Was hat den Zeitraum seit Auflegung geprägt?
Lang: Die ersten fünf Jahre haben sowohl die Zyklizität als auch die Beständigkeit von Investitionen in saubere Energien aufgezeigt. Der Zeitraum war geprägt von Marktrotationen, und sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen. Dabei wurde die Bedeutung von aktivem Management, fundamentaler Analyse und Diversifizierung entlang der Wertschöpfungskette erneut unterstrichen. Die Fokussierung auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, Technologieführerschaft und Investitionen in neue strukturelle Wachstumstreiber war entscheidend, um die Volatilität zu meistern und gleichzeitig die langfristige thematische Ausrichtung zu wahren. Insgesamt waren unser Investitionen auf der erneuerbaren Energieerzeugungsseite sehr begrenzt, wir haben wesentlich mehr in Technologieführer von Energiemanagement und Energieeffizienz investiert. Dies hat sich seit Auflegung des Fonds schon sehr positiv bezüglich der Performance ausgewirkt.
Was kommt in den nächsten fünf Jahren?
Lang: Der globale Trend hin zur Elektrifizierung wird sich in den nächsten fünf Jahren beschleunigen. Infrastrukturausbau, Effizienzsteigerungen und Systemoptimierung werden weiter vielfältige Anlagemöglichkeiten hervorbringen. Der heute schon enorme Druck von KI-Rechenzentren hin zu einem effizienteren Ausbau der Energieinfrastruktur wird zunehmen. Aktuell wird über Rechenzentren im All nachgedacht, da diese ohne komplexe Flüssigkeitskühlung auskommen, und ihren Energiebedarf durch permanent sonnenausgerichtete Solarmodule decken können. Auch die Kernenergie erfährt eine gewisse Renaissance, da ihre Grundlastversorgung optimal zum 24h-Energiebedarf von Rechenzentren passt. Fortschrittliche Reaktorsysteme verfügen hierbei über passive Sicherheitssysteme, welche eine automatische Abschaltung ermöglichen, und neue modulare Lösungen versprechen die Herstellungs- und Installationskosten zu senken.
Die Elektrifizierung des Verkehrssektors sowie der verstärkte Einsatz von elektrischen Wärmepumpen werden insbesondere in Regionen wie Europa und Asien zusätzliche Wachstumstreiber darstellen. Die Geschwindigkeit des Vordringens von physischer KI in Form humanoider Roboter, autonomer Fahrzeuge und anderer intelligenter mobiler Geräte ist derzeit noch die große Unbekannte, jedoch wird auch hier die Energieeffizienz entscheidend sein für die Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte.
Fondsporträt
Anzeige
Fonds-porträt
POLAR CAPITAL SMART ENERGY FUND
Energieeffizienz im Fokus
Die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors
schreitet voran. Mit dem Themenfonds Polar Capital Smart Energy sind Investoren bei
diesem jahrzehnteübergreifenden Megatrend dabei. Es geht um viel mehr als Wind und Solar.
POLAR CAPITAL SMART ENERGY FUND
ISIN: IE000OXQ5385
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung.
Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von
Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und
einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den
Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten
vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten
vermindern.
Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die
prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von
der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.
”
Neue Nachfragetreiber von künstlicher Intelligenz bis hin zu humanoiden Robotern treiben Innovationen in den Bereichen der Energieeffizienz voran.
THIEMO LANG
Porträt des Polar Capital Smart Energy Fund
Energieeffizienz im Fokus
Die globale Energiewende gewinnt an Fahrt: Dekarbonisierung und Elektrifizierung des Energiesektors verändern unsere Welt grundlegend. Mit dem Themenfonds Polar Capital Smart Energy investieren Sie in einen epochalen Megatrend, dessen Spektrum weit über Wind- und Solarkraft hinausreicht – von intelligenter Netzsteuerung bis hin zu modensten Effizienzlösungen.
Nachhaltig, sauber, effizient: Der Polar Capital Smart Energy Fund investiert in die technologischen Wegbereiter der neuen Energiewelt. Die Bandbreite ist größer als so mancher denkt. Das Portfolio reicht weit über klassische Ansätze hinaus, und umfasst Leistungshalbleiter, Netzausrüster ebenso wie Energiespeicherung und Effizienzlösungen. „Innovation auf allen Ebenen – anstatt auf eine einzelne Technologie zu setzen, streben wir ein diversifiziertes Engagement entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette an“, erläutert Thiemo Lang, der den Fonds zusammen mit seinem Team von Zürich aus managt.
Der Clean-Energy-Sektor lebt von Veränderungen und Innovationen, entsprechend passt sich auch das globale Anlageuniversum des 2021 aufgelegten Fonds stetig an neue Entwicklungen an. Es umfasst rund 250 Unternehmen, die Lang vier Investment-Clustern zuordnet, und regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden.
Einstieg bei humanoider Robotik
Besonders viele Unternehmen fallen in den Bereich „Energieeffizienz“. Im Fonds dominiert dieses Cluster derzeit mit rund 54 Prozent. „Unser Portfolio ist in erheblichem Maße im Bereich KI engagiert. Hier liegt unser strategischer Schwerpunkt auf Technologieanbietern, die die Effizienz der Datenverarbeitung verbessern, sowie auf wichtigen Anbietern von elektrischer Infrastruktur“, sagt Lang. Marvell und Delta Electronics sind unter den Top-Ten-Positionen des Fonds. Lang geht davon aus, dass die kommenden Jahre entscheiden werden, wer sich im KI-Wettlauf zu den Spitzenreitern zählen kann, und erwartet weiterhin erhebliche Investitionen.
„Wir haben zudem Positionen innerhalb der aufstrebenden Lieferkette für humanoide Robotik aufgebaut – einem neuen Segment, für das langfristig ein starkes strukturelles Wachstum prognostiziert wird. Wir konzentrieren uns dabei auf Unternehmen, die energieeffiziente Lösungen in diesem boomenden Bereich anbieten“, erläutert Lang. Dazu zählen zum Beispiel die chinesischen Unternehmen UBTech Robotics und Zhejiang Sanhua Intelligent Controls.
„Energieumwandlung und -speicherung“ ist das zweitgrößte Cluster, das derzeit mit 25 Prozent im Fonds vertreten ist. Unternehmen aus dem Bereich „Energieübertragung und -verteilung“ machen rund 15 Prozent aus. „Saubere Energiegewinnung“ hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren und hat nur noch einen Anteil am Portfolio von 5 Prozent.
Der klassische Energiesektor ist im Smart Energy Fund nicht vertreten. Der Schwerpunkt liegt klar auf IT- und Industrieunternehmen. Aus regionaler Sicht ist der Fonds breit aufgestellt. In den USA sind derzeit nur etwas mehr als 40 Prozent investiert. Ein gutes Drittel steckt in Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum inklusive Japan, der Rest in europäischen Firmen.
Auf Basis von fundamentalem Research wählen Lang und sein Team aus dem fondseigenen Anlageuniversum rund 40 bis 60 Titel fürs Portfolio aus. Nachhaltigkeitsfaktoren, inklusive Ausschlusskriterien sind in den gesamten Investmentprozess des Artikel-9-Fonds eingebunden.
Unternehmensporträt
Anzeige
Asset Manager mit 37,4 Milliarden Euro AuM
Das Boutique-Modell vereint unabhängige Expertenteams und eine erstklassige Plattform – mit klarem Fokus auf Ergebnisorientierung.
Polar Capital ist ein spezialisierter, aktiver Fondsmanager mit
einem verwalteten Vermögen von 32,5 Milliarden GBP (37,4 Milliarden Euro, Stand: 31. Dezember 2025).
Das Unternehmen ist stolz auf seine kollegiale und leistungsorientierte Kultur, in der die Anlagestrategien so gesteuert werden, dass die Performance verbessert und geschützt wird.
Seit seiner Gründung im Jahr 2001 ist das Unternehmen stetig
gewachsen und verfügt derzeit über 13 eigenständige
Investmentteams, die spezialisierte, aktiv gemanagte Portfolios
verwalten – vorwiegend Aktienfonds, die einzelne Länder, Regionen
und globale Mandate abdecken, sowie Themenfonds in Bereichen
wie Technologie, Gesundheitswesen und Finanzen.
Mit 194 Mitarbeitern ist Polar Capital rund um die Welt vertreten,
unter anderem in Großbritannien, den USA, Spanien, der Schweiz,
Frankreich, Deutschland, China und Singapur.
Unser Ansatz zielt auf die gesamte Wertschöpfungskette entlang des Energiesystems ab.
PORTFOLIO MANAGER
THIEMO LANG
Kernzahlen
Anlageklassen
13 Special Teams
Emerging Markets & Asia
European Income
European Small Cap
Global Convertibles
Global Financials
Global Healthcare
Global Insurance
Global Small Company
Global Technology
Japan Value
North America
Sustainable Thematic Equity
UK Value
AUM
32.5 Mrd. Euro
Standorte
UK, US, Spain, Switzerland, France, Germany, China, Singapur
Mitarbeitende
194
Ansprechpartner
Klaus Hoelscher
Head of Germany and Austria
Daten & Fakten
Anzeige
Mehr erfahren über Polar Capital
Entdecken Sie unsere Investmentphilosophie und globale Expertise
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.