Interview mit Thiemo Lang, Polar Capital

Unser Fonds konzentriert sich jedoch auf Unternehmen, deren Wachstum von langfristigen strukturellen Trends getrieben wird, welche somit eher resistent gegenüber kurzfristig induzierten politischen Einflüssen sind. Kostengünstiger Strom ist der Eckpfeiler zahlreicher struktureller Wachstumstrends, darunter Elektromobilität, Wärmepumpen, industrielle Automatisierung, KI-Rechenzentren und in Zukunft auch humanoide Robotik. Die größten zukünftigen Herausforderungen liegen in der Einbindung sauberer Energieerzeugung in eine leistungsfähige Infrastruktur nebst ihrer möglichst effizienten Nutzung. Verzögerungen bei Genehmigungen und Engpässe bei wichtigen Komponenten sind zu Hindernissen eines weiteren schnellen Ausbaus der Elektrizitätsinfrastruktur geworden.

Thiemo Lang: Bereits vor Jahrzehnten wurde die Dekarbonisierung als gesamtgesellschaftliches Ziel definiert, CO2-Emissionen durch Umstieg auf CO2-freie Stromerzeugung und Energieeffizienzmaßnahmen zu reduzieren. Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Endmärkte sind eng miteinander verknüpft. Kurzfristige politische und geopolitische Entwicklungen können sicherlich Volatilität verursachen, insbesondere in Bereichen wie Subventionsregelungen, Handelsbeschränkungen oder Lieferketten für kritische Rohstoffe.

Herr Lang, die Dekarbonisierung ist ein langfristiger Trend. Was sind die wichtigsten Treiber und die größten Herausforderungen?

Wie können Anleger von der Energiewende und dem steigenden Strombedarf profitieren? Thiemo Lang, Manager des Polar Capital Smart Energy Fund, über Trends in der Dekarbonisierung des Energiesektors und die Notwendigkeit, frühzeitig auf neue Entwicklungen reagieren zu können.

Welches sind aktuell die interessantesten Anlagemöglichkeiten im Smart-Energy-Bereich?

Lang: Die vielversprechendsten Chancen ergeben sich derzeit aus dem Aufeinandertreffen von rasant steigendem Strombedarf, welche Engpässe in der Energieversorgung provoziert. Diese Dynamik zeigt sich insbesondere in der KI-Infrastruktur, wo Betreiber von Rechenzentren zunehmend mit Verzögerungen bei der Netzanbindung konfrontiert sind. Insgesamt ist der benötigte Strombedarf eines Rechenzentrums aufgrund von Ineffizienzen in der Netzübertragung, Stromumwandlungsverlusten, und dem hohen Kühlbedarf der gesamten Anlage etwa doppelt so hoch wie derjenige, welche tatsächlich für die Rechenleistung verbraucht wird. Dies treibt die Nachfrage nach energieeffizienter elektrischer Infrastruktur, Leistungshalbleitern und Kühlsystemen massiv an – alles Bereiche, in denen der Fonds signifikant investiert ist. Neue dezentrale Lösungen werden forciert, wie „Vor-Ort-Erzeugung“ der benötigten Energie, etwa über neue Gaskraftwerke in Zusammenspiel mit Großbatteriespeichern.

Neben dem Ausbau von IT-Energieinfrastruktur investieren wir in den breiteren Trend von „electrify everything“ („alles elektrifizieren“). Dies beinhaltet weitgehende Investitionen in die Elektrifizierung von Transport, Gebäude und Industrie. Für das Jahr 2026 zeichnet sich eine breit gefächerte Belebung der Nachfrage in Industriebereichen ab, welche auf Strom angewiesen sind. Dies sollte unseren Herstellern von Leistungshalbleitern für Industrieanwendungen zugutekommen.

Batteriebetriebene Energiespeichersysteme werden 2026 insgesamt ebenfalls ein robustes Kapazitätswachstum vorweisen können. Wir rechnen hier mit einem Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ansteigende Anforderungen an die Netzstabilität und der Strombedarf von KI-Rechenzentren sind hier die Treiber.

2026 wird auch das Jahr sein, in dem die ersten größeren Markteinführungen humanoider Roboter stattfinden werden. Rasante Fortschritte im Bereich der KI, kombiniert mit sinkenden Hardwarekosten, beschleunigen diesen Wandel und werden ihren Einsatz über traditionelle industrielle Anwendungen hinaus in Dienstleistungsbereiche und Privathaushalte ermöglichen. Mit zunehmender Komplexität und Verbreitung humanoider Roboter rückt auch ihr Energiebedarf in den Fokus, mit erheblichen Auswirkungen auf ihre Wirtschaftlichkeit.

Wie setzen Sie diese Chancen im Fonds um?

Lang: Unser Anlageuniversum besteht aus vier Investmentclustern, welche die gesamte Wertschöpfungskette hin zur Elektrifizierung der verschiedenen Endmärkte abdecken: angefangen von der sauberen Stromerzeugung, der Energieübertragung, Verteilung und Speicherung, bis hin zum möglichst effizienten Stromverbrauch in der Endanwendung. Innerhalb jeden Clusters investieren wir in unterschiedliche Teilsegmente und Regionen, um eine möglichst breite Diversifizierung zu gewährleisten und eine zu hohe Abhängigkeit von einzelnen Technologien oder regulatorischen Risiken zu vermeiden. Die Portfoliozusammenstellung basiert auf einer fundamentalen Bottom-up Analyse, wobei Nachhaltigkeitsanalysen vollständig in den Investmentprozess integriert sind. Die Gewichtung der Einzelwerte spiegelt Überzeugung, Liquidität und Risikobeitrag wieder und stellt sicher, dass kein einzelnes Thema bzw. keine einzelne Aktie die Gesamtperformance des Portfolios dominiert.

Der Fonds wird im September fünf Jahre alt. Was hat den Zeitraum seit Auflegung geprägt?

Lang: Die ersten fünf Jahre haben sowohl die Zyklizität als auch die Beständigkeit von Investitionen in saubere Energien aufgezeigt. Der Zeitraum war geprägt von Marktrotationen, und sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen. Dabei wurde die Bedeutung von aktivem Management, fundamentaler Analyse und Diversifizierung entlang der Wertschöpfungskette erneut unterstrichen. Die Fokussierung auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, Technologieführerschaft und Investitionen in neue strukturelle Wachstumstreiber war entscheidend, um die Volatilität zu meistern und gleichzeitig die langfristige thematische Ausrichtung zu wahren. Insgesamt waren unser Investitionen auf der erneuerbaren Energieerzeugungsseite sehr begrenzt, wir haben wesentlich mehr in Technologieführer von Energiemanagement und Energieeffizienz investiert. Dies hat sich seit Auflegung des Fonds schon sehr positiv bezüglich der Performance ausgewirkt.

Was kommt in den nächsten fünf Jahren?

Lang: Der globale Trend hin zur Elektrifizierung wird sich in den nächsten fünf Jahren beschleunigen. Infrastrukturausbau, Effizienzsteigerungen und Systemoptimierung werden weiter vielfältige Anlagemöglichkeiten hervorbringen. Der heute schon enorme Druck von KI-Rechenzentren hin zu einem effizienteren Ausbau der Energieinfrastruktur wird zunehmen. Aktuell wird über Rechenzentren im All nachgedacht, da diese ohne komplexe Flüssigkeitskühlung auskommen, und ihren Energiebedarf durch permanent sonnenausgerichtete Solarmodule decken können. Auch die Kernenergie erfährt eine gewisse Renaissance, da ihre Grundlastversorgung optimal zum 24h-Energiebedarf von Rechenzentren passt. Fortschrittliche Reaktorsysteme verfügen hierbei über passive Sicherheitssysteme, welche eine automatische Abschaltung ermöglichen, und neue modulare Lösungen versprechen die Herstellungs- und Installationskosten zu senken.

Die Elektrifizierung des Verkehrssektors sowie der verstärkte Einsatz von elektrischen Wärmepumpen werden insbesondere in Regionen wie Europa und Asien zusätzliche Wachstumstreiber darstellen. Die Geschwindigkeit des Vordringens von physischer KI in Form humanoider Roboter, autonomer Fahrzeuge und anderer intelligenter mobiler Geräte ist derzeit noch die große Unbekannte, jedoch wird auch hier die Energieeffizienz entscheidend sein für die Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte.