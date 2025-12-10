Thomas Lehr wird Partner bei Flossbach von Storch
Bald sind es zehn: Thomas Lehr wird ab dem 1. Januar 2026 Teil des Partnerkreises bei Flossbach von Storch, wie das Unternehmen gegenüber DAS INVESTMENT bestätigte.
Lehr ist seit Anfang 2017 als Kapitalmarktstratege bei dem Vermögensverwalter tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem für die Credit Suisse Gruppe sowie die Berenberg Bank Schweiz und Deka Investment.
Ebenfalls Mitglieder des Partnerkreises sind bereits Philipp Vorndran, Marcus Stollenwerk, Tobias Schafföner, Andreas Eickhoff, Sven Brouwers, Christian Schlosser, Till Schmidt sowie Michael Barsuhn und Michael Illig.
Das Modell des Partnerkreises gibt es seit 2021. Damit sollen nach Aussage des Unternehmens leitende Angestellte am unternehmerischen Erfolg beteiligt und langfristig an die Gesellschaft gebunden werden.