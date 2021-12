Grafik des Tages Die 20 belebtesten Einkaufsstraßen in Deutschland

Trotz des boomenden Online-Handels und des prognostizierten Ladensterbens in den Fußgängerzonen kann sich der so genannte „stationäre Einzelhandel“ hierzulande mit Flair und Ambiente in den City-Lagen behaupten. Am liebsten gehen die Deutschen in den folgenden 20 Einkaufsmeilen shoppen.