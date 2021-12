Passiv, Denglisch und 119-Wörter-Sätze So verständlich sind PIB, FAQ und AGB

Verstehen Sie diesen Satz auf Anhieb?Nein? Kein Wunder. Ja? Herzlichen Glückwunsch! Dann sind Sie in der Lage, Bankgeschäfte zu machen. Denn dieser Satz stammt aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einer deutschen Bank. Und jeder Kunde, der einen Vertrag abschließt, bestätigt mit seiner Unterschrift, die AGBs gelesen zu haben. Ob der Kunde das auch verstanden hat, interessiert die Bank anscheinend nicht so sehr.Zugegeben, dieser 119-Wörter-Satz ist ein Extrembespiel. Aber kein Einzelfall. Denn laut einer Studie der Universität Hohenheim und des H&H Communication Lab lässt die Verständlichkeit der Finanzkommunikation nach wie vor zu wünschen übrig.Die Forscher um den Universitätsprofessor Frank Brettschneider haben 168 Dokumente von 62 Banken untersucht. Dabei berücksichtigten sie sechs Dokumenten-Typen: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Besondere Bedingungen zu Girokarten und Kreditkarten, Produktinformationsblätter (PIB), Informations-Materialien (Broschüren, Prospekte, Flyer), Antworten auf FAQ (häufige Fragen) sowie Pressemitteilungen.Sie analysierten alle Texte anhand objektiver Kriterien mit der Sprach-Software Textlab. Textlab berechnet verschiedene Lesbarkeitsformeln sowie zahlreiche weitere Faktoren, die für die Verständlichkeit wichtig sind. Dazu zählen beispielsweise Satzlängen, Wortlängen, Passiv-Sätze, Schachtelsätze oder der Anteil abstrakter Wörter und Anglizismen. Aus diesen Werten berechneten sie den Hohenheimer Verständlichkeits-Index (HIX). Er reicht von 0 (sehr schwer verständlich) bis 20 (sehr leicht verständlich).Am schlechtesten schnitten in der Studie die AGBs der Finanzinstitute ab. Die HIX-Werte dieser Dokumente liegen zwischen 2,46 und 4,14 Punkten. Im Schnitt kommen diese Papiere auf einen Wert von 3,45. Damit sind diese Texte fast genauso schwer verständlich wie eine Doktorarbeit in Politikwissenschaften.„Das hängt vor allem mit der juristischen Sprache in den AGB zusammen“, erklären die Forscher. Um ihre rechtliche Bedeutung nicht zu verändern, seien viele Formulierungen oder Begriffe schwer zu ersetzen. Dennoch haben frühere Studien gezeigt, dass auch Allgemeine Geschäftsbedingungen verständlicher formuliert werden können - ohne größere Verluste in punkto Rechtssicherheit.Das betrifft vor allem die Satzlänge. So enthalten die untersuchten AGBs durchschnittlich 40,77 Prozent Sätze mit 20 und mehr Wörtern. „Hier besteht großes Potenzial, ohne Aufwand viel für die Verständlichkeit zu tun“, so die Forscher. Auch wer passiv vermeidet, Fachbegriffe erklärt und englische Wörter übersetzt tut viel für die Verständlichkeit.Viel besser sieht es bei Produktinformationsblättern (PIB) - sogenannten Beipackzetteln - aus. Am verständlichsten waren dabei die PIBs zu Spareinlagen mit einem Durchschnittswert von 10,91. Auch PIBs zum Girokonto liegen mit einem Durchschnittswert von 9,52 noch im grünen Bereich. Lediglich bei den PIBs zu Anleihen, die einen Durchschnittswert von 5,87 erreichten, sehen die Forscher großes Nachholpotenzial.Doch auch die Beipackzettel zu Anleihen waren nicht durchweg unverständlich. Vielmehr war die Bandbreite zwischen den einzelnen Finanzinstituten groß. So hatten die Käufer der Commerzbank-Zertifikate gute Chancen, das Produkt zu verstehen: Ihr HIX-Index lag bei 9,17. Auch Postbank und Bayern LB haben ihre Inhaberschuldverschreibungen gut erklärt. Wer hingegen ein WGZ-Bank-Express-Zertifikat kaufte und keinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften besaß, konnte den Beipackzettel getrost links liegen lassen.Am besten schneiden unterdessen die häufigsten Fragen (FAQ: frequently asked questions) in der Studie ab. Ihr HIX-Wert liegt bei durchschnittlich 11,21 Punkten.