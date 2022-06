Fixed-Income-Anlagen Passives Einkommen dank Dividenden

Robin Black, Aegon AM

Das vergangene Jahrzehnt war ein außergewöhnlich profitabler Zeitraum für Investitionen in die globalen Aktienmärkte: Der MSCI AC World Index erzielte (nach unseren eigenen Erhebungen, in US-Dollar gerechnet) in den zehn Jahren bis zum 31. März 2022 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,6 Prozent. Ein solides BIP-Wachstum, niedrige Zinssätze und das Aufkommen äußerst disruptiver und profitabler Technologieunternehmen haben zusammen ein günstiges Umfeld für globale Unternehmen geschaffen. Aber kann es von Dauer sein?

Es gibt Gründe für Optimismus: Robuste Unternehmens- und Einzelbilanzen, fiskalische Anreize und viele Aktien, die jetzt zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Es gibt aber auch Gründe, vorsichtig zu sein: Dazu gehören die anhaltenden Auswirkungen von Covid-19, die hohe Staatsverschuldung, der Krieg in der Ukraine, die sich abschwächenden BIP-Erwartungen und die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation.

Vorsicht gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Inflation liegt in den USA inzwischen bei 8,5 Prozent im Jahresvergleich, während die BIP-Erwartungen nach unten korrigiert wurden und die globale Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr nur noch bei 2,9 Prozent liegen dürfte, wie die Weltbank in ihrer jüngsten Schätzung angibt. Experten hatten zuvor noch 4,1 Prozent erwartet. Erschwerend hinzu kommt: Die meisten Straffungszyklen der US-Notenbank enden in einer Rezession, und das könnte auch diesmal so sein.

Aktieninvestitionen können einfach erscheinen, wenn man eine klare Vorstellung von der Richtung des Marktes hat. Bullen können den Markt kaufen, voll investiert sein und hohe Renditen im Gleichklang mit dem Markt anstreben, derweil die Bären an der Seitenlinie bleiben. Was aber, wenn der Markt unübersichtlich ist? Wenn Anleger annehmen, dass es wahrscheinlich nach oben geht, aber sich absichern wollen, falls sie falsch liegen? Dies erfordert einen differenzierteren Ansatz, der Anleger in guten Zeiten am Marktwachstum teilhaben lässt, während er in schlechten Zeiten defensive Qualitäten und stetiges Einkommen bietet.

Wir sind der Meinung, dass dividendenorientierte Aktienanlagen eine erwägenswerte Lösung sind. Eine solche bietet etwa der Aegon Global Equity Income Fund, der im Jahr 2022 sein zehnjähriges Bestehen feiert. Der Fonds zeichnet sich durch seinen „Quality Income“-Ansatz aus und hat seine Ziele in der Vergangenheit stets erreicht.

Den Aufwärtstrend nutzen, dem Abwärtstrend ausweichen

Traditionelle Income-Fonds sind, wie der Name schon sagt, auf Erträge ausgerichtet. Sie konzentrieren sich in der Regel auf Sektoren mit höheren Erträgen, wie zum Beispiel Pharmahersteller und Telekommunikationsdienstleister, selbst wenn diese mit den steigenden Aktienmärkten nicht Schritt halten können. Der Aegon Global Equity Income Fund ist anders. Unser Portfolio ist derzeit im Sektor Telekommunikation untergewichtet und bei Pharma und Gesundheit nur geringfügig übergewichtet. Dafür haben wir eine leichte Übergewichtung bei Versorgern, Immobilien und Basiskonsumgütern, während unsere größten Übergewichtungen in Finanzwerten und Technologie liegen. Untypisch für eine auf Einkommen ausgerichtete Strategie gehören Aktien wie Tokyo Electron, Microsoft, Broadcom, Samsung Electronics und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zu den Kernbeständen. Wir haben über drei und fünf Jahre sowie seit Auflegung Renditen erzielt, die im Vergleich zur Konkurrenz im oberen Quartil liegen, wie Lipper bestätigt (Stand: 31. März 2022).

Ein Grund für unseren Erfolg ist unsere Effektivität beim Kapitalerhalt in Zeiten fallender Märkte. Da wir uns auf hochwertige, ertragsstarke Aktien konzentrieren, hat sich unser Ansatz in solchen Abschwungphasen relativ widerstandsfähig gezeigt.

Eine Möglichkeit, den Kapitalschutz in schwachen Marktphasen zu betrachten, besteht darin, wie stark der Fonds fällt, wenn der Markt eine deutliche Korrektur erfährt. In Grafik 1 ist dargestellt, wie sich der Fonds und die Benchmark in den Fällen verhielt, in denen der Markt um mehr als 10 Prozent korrigierte. In jedem Fall übertraf der Aegon Global Equity Income Fund den MSCI AC World Index nach Abzug der Gebühren.

Grafik 1: Aktien-Drawdownphasen von mehr als 10 Prozent

Der Dividenden-Sweet Spot

Der Aegon Global Equity Income Fund strebt Erträge an, die 30 Prozent höher als die Erträge am breiten globalen Aktienmarkt liegen, der durch den MSCI All Country World Index definiert ist. Diesen Überertrag von 30 Prozent bezeichnen wir als „Sweet Spot“: Bei einem geringeren Wert bieten die Erträge keinen Schutz, bei einem höheren Wert sind sie anfällig für Dividendenkürzungen.

Entscheidend ist, dass unser Fonds keine hohe, sondern eine stete Rendite abwirft. Unsere Erträge sind stabil und wachsen eher, als dass sie hoch sind, was dazu beiträgt, das Risiko zu minimieren. Die Börsenhistorie zeigt, dass sich das Dividendenwachstum bei Aktien mit einer Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent erheblich verlangsamt. Bei mehr als 5 Prozent wird das Wachstum vernachlässigbar, und bei mehr als 6 Prozent gehen die Dividenden in der Regel zurück. Dies wird in Grafik 2 veranschaulicht, die den „Sweet Spot“ unserer Dividendenrendite zwischen 2 und 4 Prozent zeigt.

Grafik 2: Sweet Spot des Dividendenwachstums

Dividenden-Aristokraten, -Könige und -Diamanten

„Dividenden-Aristokraten“ sind Unternehmen, die ihre Dividende seit mehr als 25 Jahren jedes Jahr erhöht haben. Wir besitzen mehrere davon in unserem Fonds, darunter Automatic Data Processing, NextEra, Albemarle und Air Products. Ein „Dividenden-König“ ist ein Unternehmen, das seit mindestens 50 Jahren seine Dividende erhöht. PepsiCo wird nächstes Jahr zu dieser elitären Gruppe gehören, während Johnson & Johnson und Cincinnati Financial ihre Dividenden seit über 60 Jahren in Folge angehoben haben, was sie zu „Dividenden-Diamanten“ macht.

Nur qualitativ hochwertige Unternehmen können ihre Dividenden über so lange Zeiträume hinweg steigern. Wir definieren Qualität als Rentabilität, gemessen an der Eigenkapitalrendite, und als Bilanzstärke. Unser Fokus auf Qualität ermöglicht es uns, eine Ertragsprämie von 30 Prozent gegenüber dem Markt anzustreben, während wir gleichzeitig von Kapitalzuwächsen in steigenden Märkten profitieren und in schwierigen Zeiten Schutz vor Kursverlusten genießen.

Kurz gesagt, wir glauben, dass Qualität über einen Marktzyklus hinweg wahrscheinlich besser abschneidet als der breite Markt. Das klingt nicht nur dem Anschein nach vernünftig, sondern es hat sich in der Analyse bewahrheitet. So ist ein Vergleich der Rendite des MSCI AC World Index mit dem höchsten Qualitätsquintil innerhalb dieses Index aufschlussreich. Wie Grafik 3 zeigt, stieg der MSCI AC World Index im Zeitraum vom 31. Dezember 2012 bis zum 31. März 2022 um 211 Prozent, während das höchste Qualitätsquintil innerhalb dieses Index (gemessen an der Eigenkapitalrendite und der Nettoverschuldung/EBITDA) um 368 Prozent zulegte.

Grafik 3: Qualitätsaktien im Vergleich zum breiten globalen Aktienmarkt

Eine zuverlässige Strategie in unsicheren Zeiten

Aktien haben sich als eine hervorragende langfristige Anlageklasse erwiesen und sind ein wichtiger Bestandteil jeder Vermögensallokation. Da der Zinsstraffungszyklus nur eine von mehreren wirtschaftlichen Hürden ist, wird derzeit der bis vor kurzem ungezügelte Enthusiasmus für Aktien durch vorsichtigen Optimismus ersetzt. Wir glauben, dass die Marktentwicklung die Argumente für eine Strategie stärkt, die sich auf Qualitätserträge konzentriert und von steigenden Märkten profitieren kann, während sie gleichzeitig einen gewissen Schutz bietet, solange die Märkte schwächeln.