Der Siegeszug des passiven Investierens hat das Marktgefüge dramatisch verändert – zu Ungunsten des Valuestils. Quantex-Analyst Livio Arpagaus wirft einen Blick auf die Performancetreiber von Value- und Wachstumsaktien und erläutert wie man in Zukunft am besten nach unterbewerteten Aktien sucht.

Value Investing, wie wir es kannten, ist tot – das ist zumindest die Meinung des bekannten Value-Investors David Einhorn. Vor einiger Zeit wurde der Hedgefonds-Manager von Greenlight Capital im Podcast „The End Game“ über seine Haltung zu Value Investing befragt und seine Ausführungen waren überaus spannend. Weil es gemäß David Einhorn immer weniger Analysten gebe, welche die Fundamentaldaten einer Firma studieren, sei es heute möglich, Aktien noch günstiger zu kaufen als zuvor. Deshalb sollten Value-Investoren den Markt trotz allen Widrigkeiten schlagen können.

Jeder kennt Statistiken, die zeigen, dass circa 90 Prozent aller aktiven Fondsmanager ihren Benchmark über 10 Jahre nicht übertreffen können. Diese Zahl stimmt leider und hat zu einer wahren Geldschwemme bei passiven Anlagevehikeln geführt. Im Jahr 2010 wurde zum ersten Mal die Marke von 1000 Milliarden Dollar an passivem Geld am US-Aktienmarkt geknackt und seither hat sich diese Zahl mehr als versiebenfacht. Laut Bloomberg überholte das verwaltete Vermögen passiver Anlagen 2018 zum ersten Mal diejenigen aktiv verwalteten Strategien. Passive Vehikel beherrschten 2021 über 54 Prozent des US-Aktienmarktes.

Die Grafik zeigt das total investierte Kapital in Exchange Traded Funds ETF am US- Aktienmarkt. Advisor Investments

Dieser rapide Anstieg kam aber nicht nur zustande, weil neues Kapital am Aktienmarkt angelegt wurde, sondern auch, weil sehr viel Geld aus aktiven zu passiven Fonds umgeschichtet wurde (siehe Grafik unten).

Die Grafik zeigt kumulierte In- und Outflows von aktiven beziehungsweise passiven Fonds am US- Aktienmarkt von 2000 bis 2022. Financial Times

Diese Umschichtung der Anlagegelder führte zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung: Aktive Fondsmanager mussten ihre Aktien verkaufen, drückten damit die Preise ihrer Titel und underperformten ihre Benchmarks abermals, was weitere Wechsel von aktiven zu passiven Fonds mit sich zog. Eine Begleiterscheinung des schrumpfenden aktiven Sektors ist, dass es immer weniger Analysten gibt, welche sich überhaupt die Fundamentaldaten der Firmen anschauen. Laut Integrity Research ist beispielsweise die Analystenabdeckung von europäischen Firmen seit 2011 um 26 Prozent gefallen.

Passives Geld ist der Feind des Value-Investors

Wie ist eigentlich das Kaufverhalten eines passiven ETF? Stellen sie sich einen Markt aus zwei Aktien vor: Die eine ist massiv überwertet und handelt zu einer zu hohen Marktkapitalisierung, die andere ist viel zu günstig und handelt zu einem zu tiefen Marktwert. Die meisten ETF verteilen ihr Kapital anhand der Marktkapitalisierung der jeweiligen Aktien. Folglich kaufen ETF zu viel der teuren und zu wenig der günstigen Aktie und erhöhen durch ihr Handeln diese Marktverzerrung noch.

Aus Value-Sicht kommt es aber noch schlimmer: Value-Investoren halten normalerweise ein Portfolio aus unterbewerteten Aktien. Wenn nun ETFs dank starker Inflows überproportional viele teure Aktien kaufen, wird der gewöhnliche Value-Investor mit der Marktrendite nicht mithalten können. Falls sich diese Underperformance über Jahre hinzieht, werden sie Mittelabflüsse erleben und müssen ihre günstigen Titel verkaufen, was wiederum die Preise weiter abfallen lässt. Somit lässt sich die schwache Performance von vielen Value-Fonds seit der Finanzkrise 2008 gut erklären.