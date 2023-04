Allianz-Vorstand Daniel Bahr im Interview Elektronische Patientenakte: „Der Patient bleibt stets Herr über seine Daten“

DAS INVESTMENT: Ihr Unternehmen hat als erster privater Krankenversicherer in Deutschland die Zulassung erhalten, eine elektronische Patientenakte anzubieten. Weshalb gibt es keine branchenweite Initiative, um dieses Zukunftsprojekt im deutschen PKV-Markt umzusetzen?

Daniel Bahr: Ich kann da nur für unser Unternehmen sprechen. Wir glauben an die Vorteile digitaler Prozesse im Gesundheitswesen. Hier liegt noch viel Potenzial für Verbesserungen, das gehoben werden sollte. Bereits heute werden in Arztpraxen, Kliniken und Apotheken zwar große Datenmengen erhoben und verwaltet. Jedoch gab es für unsere Vollversicherten bislang noch nicht den einen sicheren Ort, an dem alle medizinischen Dokumente digital abgelegt werden können. Daher haben wir als erster privater Krankenversicherer die elektronische Patientenakte für unsere vollversicherten Kunden eingeführt. Wir haben hier die Initiative ergriffen und wollen als Innovator vorangehen, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Allen gesetzlich Krankenversicherten steht die elektronische Patientenakte bereits seit mehr als zwei Jahren zur Verfügung. Wieso waren die deutschen Krankenkassen so viel schneller dran als die privaten Krankenversicherer, die sonst immer gerne ihre innovative Rolle im Gesundheitswesen betonen?

Dazu muss man fairerweise sagen, dass erst seit dem vorigen Oktober mit der einheitlichen Versichertennummer in der PKV die gesetzliche Grundlage besteht, um eine elektronische Patientenakte für Privatversicherte einzurichten. Sie ist ein wichtiger Schritt vorwärts, aber nicht der alleinige Schlüssel für mehr Effizienz im Gesundheitswesen. Auch das elektronische Rezept oder die digitale Krankschreibung sind neue Features, um die private Krankenversicherung im Alltag digital erlebbar zu machen. Hierfür benötigten wir allerdings zunächst die entsprechende Infrastruktur. Mit der elektronischen Patientenakte für Privatversicherte können wir nun die unterschiedlichen zur Verfügung gestellten Daten endlich praktisch nutzbar machen.

Durch die bisherige Ineffizienz im deutschen Gesundheitssystem dürfte ja auch ein gesamtwirtschaftlicher Schaden in nicht unerheblicher Höhe entstanden sein. Können Sie als studierter Volkswirt einen ungefähren Betrag hierfür nennen?

Das ist sehr schwer zu messen. Sicher ist aber, dass einerseits so manche Diagnosen gar nicht oder zu spät erstellt werden. Andererseits finden viele Untersuchungen unnötig doppelt statt – weil die entsprechenden Unterlagen nicht allen Behandelnden bekannt sind. Bislang musste sich ein Patient seinen Aktenordner mit ärztlichen Befunden unter den Arm klemmen, wenn er beispielsweise eine Zweitmeinung einholte. Das habe ich selbst auch schon erlebt und meine per CD-ROM gespeicherten Aufzeichnungen zur Hautkrebs-Früherkennung einem Dermatologen in einer anderen Stadt übermittelt. Solche Prozesse werden durch den digitalen Fortschritt zukünftig einfacher und komfortabler.

Das Plus an Komfort steht hierbei aber sicherlich nicht im Vordergrund.

Nein. Außerdem können wichtige Informationen über einen Patienten viel leichter geteilt werden, beispielsweise über Unverträglichkeiten von bestimmten Medikamenten. Wie gut das Teilen von Informationen in einem zentralen IT-System funktionieren kann, zeigte auch der digitale Impfpass während der Corona-Pandemie. Und die Virologie ist ebenfalls ein gutes Beispiel dafür, dass durch massenhaft erhobene und ausgewertete Daten viel neues Wissen entstehen kann, um uns alle besser zu schützen.

Sehen Sie als Folge des Starts Ihrer elektronischen Patientenakte für Privatversicherte eine verstärkte Dynamik im Wettbewerb? Wie beurteilen Sie die digitalen Angebote anderer privater Krankenversicherer? Viele Gesellschaften integrieren heute beispielsweise zusätzliche Dienstleistungen von externen Kooperationspartnern in ihre Kunden-Apps.

Die einzelnen Angebote unserer Mitbewerber möchte ich nicht bewerten. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass es auch im Gesundheitswesen mit der Digitalisierung vorangeht. Ausgereifte Apps sind heute in vielen Lebenslagen bereits eine Selbstverständlichkeit – zum Beispiel beim Einkaufen oder Car-Sharing. Einen ähnlich komfortablen Online-Service erwarten die Kunden zunehmend auch von ihrem Versicherer.