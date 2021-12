Patricia Kaveh Neue Vertriebschefin für BLI-Fonds ernannt

Patricia Kaveh ist ab sofort neue Chefin des gesamten Vertriebs der BLI - Banque de Luxembourg Investments. Die 40-Jährige kommt von Henderson Global Investors France, wo sie zehn Jahre lang als Director of Business Development für den Fondsvertrieb in Frankreich, Monaco und Genf verantwortlich war. Zuvor war sie zwei Jahre lang für Merrill Lynch Investment Managers in Paris und Luxemburg tätig.

Bei ihrem neuen Arbeitgeber BLI soll sie den Vertrieb der Luxemburger Fondsgesellschaft in den Kernmärkten vorantreiben und neu ausrichten. Dabei soll ihr ein sechsköpfiges Sales-Team unter ihrer Führung dienen, das aus vier Nationen stammt. Darunter ist der für den Fondsvertrieb in Deutschland zuständige Tobias Schramer. Daneben fungiert Lutz Overlack als „Head of Sales Deutschland, Österreich, Schweiz“.