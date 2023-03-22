Tochter der BCA Patrick Geppert und Ulf Schierhorn leiten Investmentvertrieb der BfV

Patrick Geppert und Ulf Schierhorn sind zur Bank für Vermögen gewechselt. Dort verantworten sie den Großkundenvertrieb.

Ulf Schierhorn (li.) und Patrick Geppert: Die beiden Vertriebsspezialisten leiten neuerdings den Großkundenvertrieb bei der Bank für Vermögen.

Patrick Geppert und Ulf Schierhorn leiten den Großkundenvertrieb der Bank für Vermögen (BfV), einer Tochter der BCA. Die BfV will damit ihren Fokus auf die Geschäftsfelder Haftungsdach und Vermögensverwaltung stärken. Geppert und Schierhorn sind für die Akquise neuer Geschäftspartner zuständig und zentrale Ansprechpartner für Finanzberater.

Stationen unter anderem bei Donner & Reuschel

Schierhorn kommt von Smavesto, wo er als Leiter des Unternehmenskunden-Vertriebs unter anderem für den Aufbau des bundesweiten Vertriebs verantwortlich war. Sein Schwerpunkt lag auf Vertriebspartnern aus Banken, Sparkassen, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Finanzvertrieben sowie Finanzberatern.

Zuvor war Schierhorn unter anderem Abteilungsdirektor für institutionelle Kunden im Fondsvertrieb der Privatbank Donner & Reuschel. Davor war er unter anderem Vertriebsleiter Banken bei der Stuttgarter Lebensversicherung und der Skandia Versicherung sowie Bankenbetreuer bei der Ergo Versicherungsgruppe.

Geppert kommt von der Ergo Vorsorge Leben, wo er ebenfalls im Großkundenvertrieb tätig war und die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern koordinierte sowie neue Vertriebspartner akquirierte. Zuvor war er rund zehn Jahre bei Greiff Capital Management angestellt, zuletzt als Leiter Kundenbetreuung. In dieser Position verantwortete er den Vertrieb sowie die Projektplanung einer Fondsvermögensverwaltung.