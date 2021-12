Patrick Hanser Degroof Petercam baut institutionellen Vertrieb Deutschland aus

Zuwachs bei Degroof Petercam: Seit Jahresbeginn ist Patrick Hanser Mitglied des deutschen Teams für den Vertrieb an institutionelle Investoren. Das bestätigte ein Sprecher des belgischen Finanzdienstleisters gegenüber unserem Portal. Hanser beginnt bei Degroof Petercam als Junior Sales Manager. Er tritt an die Seite des vormals dreiköpfigen Vertiebs-Teams bestehend aus Thomas Meyer, Axel Ullmann und Melanie Fritz.

Hanser war zuletzt am Frankfurter Sitz des französischen Asset Manager Métropole Gestion tätig. Dieser hatte im vergangenen Oktober seine deutsche Niederlassung in Frankfurt aufgegeben: Der deutsche Vertrieb solle von der Pariser Unternehmenszentrale aus gelenkt werden, hieß es zur Begründung von Métropole Gestion. Die drei Frankfurter Vertriebsmitarbeiter – neben dem ehemaligen Manager Geschäftsentwicklung Hanser auch Länderchef für den deutschsprachigen Raum Markus Hampel und Co-Chefin Tanja Bender – waren in dem Zuge aus dem Unternehmen ausgeschieden.