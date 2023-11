Nils Hemmer im Interview „Der Patrimoine hat eine Reihe von Reformen abgeschlossen“

DAS INVESTMENT: Herr Hemmer, seit mehr als fünf Jahren leiten Sie das Geschäft von Carmignac in Deutschland und Österreich. Welche Frage stellen Ihnen die Kunden derzeit am häufigsten?

Nils Hemmer: Das Jahr 2023 begann turbulent und stellte unsere Kunden vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der Beratung und der Portfoliokonstruktion. Der starke und zügig voranschreitende Zinsanstieg, die Rückkehr der Inflation sowie geopolitische Risiken fordern alle Marktteilnehmer gleichermaßen. Wir sehen uns hier als Partner für unsere Kunden, sei es zu makro-ökonomischen Fragen, zu speziellen Anleihelösungen oder auch zur Frage, wie ESG-Portfolios effizienter gestaltet werden können.

Womit müssen Anleger an den Märkten rechnen und wie positionieren Sie sich jetzt strategisch?

Hemmer: Die Märkte werden volatil bleiben – und gleichzeitig sehen wir eine große Nachfrage nach kalkulierbaren Renditen. Viele Kunden stellen jedoch auch fest, dass die vermeintlich attraktiven Tagesgelder angesichts der anhaltenden Inflation keine realen Renditen bringen. Hier werden wir auch 2024 an den positiven Erfahrungen mit unseren Laufzeitfonds anknüpfen. Der Carmignac Credit 25 und der Carmignac Credit 27 verwalten mittlerweile ein Vermögen von über 800 Millionen Euro und das ist erst der Anfang. Wir hoffen, dass wir hier schon bald einen Nachfolger auf den Markt bringen können.

In welchen Vertriebsbereichen sehen Sie in Deutschland Wachstumspotenzial?

Hemmer: Traditionell hat Carmignac eine hohe Bekanntheit und einen hohen Marktanteil im Segment der unabhängigen Vermittler. Diese Partner liegen uns weiterhin sehr am Herzen und wir glauben, das passt gut zu unserer persönlichen Betreuung, dem langfristigen Commitment und unserer Produktpalette. Zusätzlich ist es uns gelungen, im Segment der sogenannten „Fundbuyer“ Fuß zu fassen – hier sind Family Offices ebenso zu nennen wie die großen semi-institutionellen Anleger und Dachfonds. Unsere spezialisierte Anleiheauswahl spielt hier ebenso eine Schlüsselrolle wie unsere alternative Auswahl an Produkten wie Long-Short European Equities, Merger Arbitrage und Merger Arbitrage Plus. Wir sind froh, dass wir die ersten institutionellen Anleger für unsere Fonds gewinnen konnten und wir wollen weiter wachsen. Ich bin überzeugt, dass wir auch im nächsten Jahr den Anforderungen der institutionellen Anleger nach Spezialfonds gerecht werden können und wir werden unser Team in Deutschland nach Bedarf ausbauen.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Zinsen wieder sinken, welche Produkte werden dann im Fokus der Anleger stehen?

Hemmer: Carmignac war, ist und wird stets ein Anbieter für langfristige Lösungen sein. Neben unserer Anleihestrategie, die sich schon im Nullzinsumfeld beweisen konnte, werden global investierte Produkte immer wichtig bleiben. Vor allem dann, wenn ein tieferer Sinn erkennbar ist. Nehmen Sie als Beispiel unseren Fonds Carmignac Grandchildren. Dieser bietet die Möglichkeit ein Vermächtnis zu schaffen und gleichzeitig nachhaltig zu investieren. Für unsere institutionellen Anleger werden voneinander unabhängige Anlagen auf der Agenda weiter nach oben rücken.

Der Fachkräftemangel fordert auch Ihre Branche heraus. Wie stellt sich Carmignac dem Wettbewerb um talentierte Köpfe?

Hemmer: Carmignac steht für Unternehmertum und Commitment gegenüber unseren Kunden. Ich bin überzeugt, diese Treiber haben dazu geführt, dass wir uns nicht nur bei der Mitarbeiterzahl, sondern vor allem bei der Expertise massiv weiterentwickeln konnten. Wir haben ein tolles, inspirierendes Team und sind stolz, eine Adresse für Top-Talente zu sein!

Es ist legendär, wie der Mischfonds Carmignac Patrimoine sich während der Finanzkrise geschlagen hat. Er wurde daraufhin zum Flaggschiff-Fonds der Franzosen. Was war in dieser Erfolgsphase ausschlaggebend und wie schlägt sich der Fonds aktuell?

Hemmer: Die 30-jährige Geschichte des Carmignac Patrimoine basiert auf der Betonung der Widerstandsfähigkeit in Abwärtsmärkten und der gleichzeitigen Nutzung von Aufwärtspotenzialen in starken Märkten. Die Vorreiterrolle bei den Themen Schwellenländer und Rohstoffe in den 1990er Jahren, die Erhöhung des Aktienengagements nach der Krise 2008, die drastische Reduzierung des Engagements im Sommer 2011 und die Bewältigung der Covid-Krise waren für unseren Erfolg von grundlegender Bedeutung.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

In den vergangenen Jahren hat der Carmignac Patrimoine einen tiefgreifenden Wandel vollzogen, insbesondere durch die Stärkung der Managementkapazitäten und die Erweiterung unserer Kompetenzen sowohl im Top-down- als auch im Bottom-up-Bereich (Aktien und Renten). Diese Entwicklungen sind Teil der kontinuierlichen Verstärkung unseres Managementteams sowie der Analyse unserer Stärken und Schwächen. Sie zielt darauf ab, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, darunter eine Performance, die in den vergangenen Jahren unter unserem historischen Durchschnitt lag, und die Tatsache, dass sich das Marktumfeld mit der Rückkehr des wirtschaftlichen Zyklus und der Makroökonomie verändert hat. Mehr als 30 Jahre nach seinen Anfängen als Pionier unter den diversifizierten Strategien hat unser Flaggschiff-Fonds Patrimoine daher eine Reihe von Reformen abgeschlossen, die ihn wieder an die Spitze bringen sollen.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Anlegern in Deutschland und Frankreich?

Hemmer: Traditionell sind beide Märkte von eher konservativem Anlegerverhalten geprägt. Dies kommt uns als starkem Manager von festverzinslichen Wertpapieren natürlich entgegen. In Frankreich spielen fondsgebundene Lebensversicherungen eine noch stärkere Rolle als in Deutschland.