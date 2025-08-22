Umbruch bei Blau Direkt: Der erst im vergangenen Sommer gestartete Kai-Uwe Laag verlässt das Unternehmen schon wieder. Sein Nachfolger kommt aus dem Private-Equity-Kosmos.

Nach gerade einmal einem Jahr Paukenschlag in Lübeck: Blau Direkt bekommt neuen CEO

Überraschender Führungswechsel bei Blau Direkt: CEO Kai-Uwe Laag verlässt das Unternehmen bereits nach gut einem Jahr mit sofortiger Wirkung. Sein Nachfolger wird Ait Voncke. Dieser übernimmt zum 29. September die Geschäftsführung des Lübecker Finanzdienstleisters.

Laag hatte sein Amt als Chief Executive Officer erst im Juli 2024 angetreten. Er sollte die Transformation des ehemals Gründer-geführten Unternehmens vorantreiben, Blau Direkt war 2022 von dem Private-Equity-Investor Warburg Pincus übernommen worden. Laag verlasse nun das Unternehmen „aus persönlichen Gründen“, wie Blau Direkt mitteilt.

Ait Vonckes Hintergrund: Technologie und Private Equity

Als Nachfolger von Laag tritt der Management-erfahrene Ait Voncke bei den Lübeckern an. Er war bis Anfang März Chef der Aviv Group aus dem Axel-Springer-Konzern. Aviv betreibt Immobilienplattformen, zum Portfolio der Gruppe gehört unter anderem das Portal Immowelt. Vor seiner Tätigkeit bei Aviv war Voncke mehr als zehn Jahre in leitenden Positionen beim US-Online-Reiseunternehmen Expedia Group tätig.

Zwischenzeitlich hatte Voncke allerdings auch noch eine andere Aufgaben: Seit März, seinem Ausscheiden bei Aviv, berät er den Private-Equity-Investor KKR, der mittlerweile als Mehrheitsaktionär von Aviv auftritt. Somit bringt Voncke Erfahrungen sowohl von Technologieseite und aus dem Digitalplattform-Geschäft als auch aus dem Private-Equity-Kosmos mit.

Was Blau Direkt zum überraschenden CEO-Abgang sagt

Bei Blau Direkt ist man offensichtlich bemüht, den Wechsel, den die Branche als spektakulär wahrnehmen dürfte, als normalen Schritt in einem Prozess darzustellen: „Mit Ait Voncke und dem bestehenden Team um Hannes Heilenkötter, Heiko Kobold, Dirk Henkies, Stephan Schinnenburg und Sasha Justmann, stellt sich blau direkt gezielt auf die nächste Wachstumsphase ein“, teilte das Unternehmen mit.

Es solle zukünftig noch stärker in die hauseigene Technologie-Plattform, automatisierte Prozesse und Künstliche Intelligenz investiert werden, um „Innovationen und neue Services“ zu entwickeln.

„Blau Direkt hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum realisiert. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem Team fortzusetzen und dabei die technologische Führungsrolle gezielt entlang der Bedürfnisse unserer Partner und Kunden weiter auszubauen“, lässt sich Voncke zitieren.

Laag galt als Hoffnungsträger

Laags Weggang kommt für externe Betrachter unerwartet. Laag hatte erst im Juli 2024 das Ruder bei Blau Direkt übernommen. Er wurde damals als Hoffnungsträger präsentiert, der eine neue Wachstumsphase einleiten sollte.

Das Besondere: Laag hatte keinen Hintergrund bei Maklerpools oder überhaupt in der Finanzbranche. Der 49-Jährige kam vielmehr als Quereinsteiger hinzu. Dagegen brachte er langjährige Erfahrung aus einem Technologie-Umfeld, unter anderem beim Kommunikationsanbieter Telefonica, mit.

In seiner kurzen Amtszeit setzt er einige Wegmarken bei den Lübeckern um: Er baute die Führungsstrukturen um, startete ein sechsmonatiges Entwicklungsprogramm für Führungskräfte und verbesserte den von Blau-Direkt-Maklern zuvor kritisierten Kundenservice. Unter Laags Führung wurde zudem der im Poolbereich umfassend aktive Software-Anbieter Zeitsprung mit Mitteln von Warburg Pincus aufgekauft.

Noch im Januar sprach Laag in einem DAS INVESTMENT-Interview von der Vorbereitung auf eine Phase mit 500 Millionen Euro Außenumsatz. In der Tat konnte Blau Direkt seinen Umsatz in Laags Amtszeit von rund 200 auf über 300 Millionen Euro steigern, wie das Unternehmen selbst mitteilte: Als investorengeführtes Haus ist Blau Direkt allerdings nicht mehr verpflichtet, seine Zahlen zu veröffentlichen.

Die Beiratsmitglieder Oliver Pradetto, Lars Drückhammer und Max Fowinkel loben Laags Arbeit: „Kai-Uwe Laag hat den wichtigen Übergang von einem Gründer-geführten hin zu einem modernen, professionell aufgestellten Unternehmen erfolgreich vollzogen und damit die Weichen für nachhaltigen Bestand und kontinuierliche Weiterentwicklung für unsere Partner gestellt.“

Dass Laags Abgang indessen kaum von langer Hand geplant sein dürfte, wird auch durch einen Hinweis von Blau Direkt selbst gestützt: Laag übergibt seine Aufgaben nicht selbst an seinen Nachfolger, sondern scheidet unmittelbar aus. Mit seinem Weggang steht das Unternehmen für eine Übergangszeit ohne klare Spitze da. Bis zum Antritt Vonckes übernimmt einstweilen das Managementteam um Hannes Heilenkötter, Heiko Kobold und Stephan Schinnenburg kommissarisch Laags Aufgaben, melden die Lübecker.

Bereits mehrere prominente Abgänge bei Blau Direkt

In der Zeit seit dem Einstieg von Warburg Pincus hatte Blau Direkt bereits andere personelle Abgänge zu verzeichnen, die in der Branche Wellen schlugen. So verabschiedeten sich die ehemaligen Gründer Oliver Pradetto und Lars Drückhammer von der Spitze des Pools. Allerdings stehen sie Blau Direkt weiterhin beratend zur Seite. Ebenfalls verließ der Pool-erfahrene Oliver Lang im Herbst 2024 das Unternehmen.

Im Maklerpool-Umfeld wird der Einstieg externer Investoren bei einzelnen Häusern - wie Warburg Pincus bei Blau Direkt oder HG Capital bei Fonds Finanz - allgemein mit Argusaugen beobachtet. Wettbewerbern ist klar: Die Pools erhalten durch externe Investoren eine marktbeherrschende Finanzkraft. Gleichzeitig gibt es bislang keine Erfahrung damit, was passiert, wenn die Beteiligungen weiterverkauft werden - denn Private-Equity-Investments sind für gewöhnlich nicht auf Dauer angelegt.

Befürchtet wird, dass der Ursprungsfokus der Häuser auf die angeschlossenen Makler verloren geht und diese durch letztlich Nachteile erleiden könnten - ein Verdacht, den Blau Direkt wie auch Fond Finanz vehement von sich weisen. Bei den Häusern betont man stattdessen die finanziellen Möglichkeiten, die sich durch den Investoreneinstieg dem Pool und damit auch dem Service für Makler eröffnen.