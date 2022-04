Paul Berenberg-Gossler Lobbyverband GDV holt DIW-Ökonomen

Paul Berenberg-Gossler soll ab Juni die Abteilung Volkswirtschaft und Finanzmärkte beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) leiten. In diesem Amt folgt er auf Björn Ohl, der den Berliner Branchenverband im vorigen Jahr verlassen hat. Als Sprungbrett für die Karriere nutzte auch Klaus Wiener den GDV: Der ehemalige Geschäftsführer für die Bereiche Volkswirtschaft, Kapitalanlage und Recht sitzt seit vorigem Herbst als CDU-Abgeordneter für den Wahlkreis Mettmann im Deutschen Bundestag. Sein Amt als GDV-Chefvolkswirt wurde bislang nicht neu besetzt.

Klaus Wiener, GDV

Mit der Berufung von Berenberg-Gossler zum 1. Juni verstärkt der deutsche Verband seine Ressourcen für Analysen, um die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen insbesondere auf europäischer Ebene besser zu vertreten. Vorgaben aus Brüssel haben angesichts großer Regulierungsprojekte wie die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD oder des Regelwerks Solvency II immensen Einfluss auf die Branche. „Ich freue mich, dass wir uns einen europapolitisch versierten Volkswirt an Bord holen, der uns in den Bereichen Finanzmärkte, Konjunktur und Wirtschaftspolitik weiter voranbringt“, kommentiert Jörg Asmussen die aktuelle Personalentscheidung.

Jörg Asmussen, GDV

An den ehemaligen Staatssekretär und EZB-Direktor und heutigen GDV-Hauptgeschäftsführer wird Berenberg-Gossler in seiner neuen Funktion bei dem Branchenverband zukünftig direkt berichten. Bislang war der studierte Volkswirt wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Konjunkturpolitik beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Berenberg-Gossler hat in Deutschland, Frankreich und den USA unterrichtet und zu den Wirkungseffekten zwischen Real- und Finanzsektor promoviert. Davor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Conseil d'analyse économique, dem französischen Äquivalent zum deutschen Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen.