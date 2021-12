Paul Stibbard tritt der Beratungsplattform von Rothschild Trust bei

Der neu geschaffenen Senior Advisor Plattform von Rothschild Trust soll eine ausgewählte Gruppe von weltweit führenden Vermögensplanern und renommierten Berater für vermögende Familien angehören.Das erste Mitglied der Plattform ist Paul Stibbard, ehemals Co-Leiter des Global Steuerungs-Komitees und Leiter des Vermögensmanagement-Bereichs von Baker McKenzie. Stibbard ist Mitglied des International Committee von STEP und der International Academy of Estate and Tax Law. Er wird am 2. Juli 2012 zu Rothschild Trust stoßen.