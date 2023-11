Kommt von UBS Axa Investment Managers ernennt neuen Leiter für ETF-Vertrieb in Deutschland und Österreich

Axa Investment Managers baut sein ETF-Team aus: Pay Fahlbusch wurde mit sofortiger Wirkung zum Leiter ETF-Vertrieb in Deutschland und Österreich (Head of ETF Sales Germany & Austria) ernannt. Als Teil des Frankfurter Teams übernimmt er die Verantwortung für den Vertrieb der ETFs von Axa IM in Deutschland und Österreich an Distributoren und institutionelle Kunden. Fahlbusch wird an Olivier Paquier berichten.

Vor seinem Wechsel zu AXA IM war Fahlbusch bei der UBS in Frankfurt, außerdem bei DWS, Deutsche Bank und Deutsche Oppenheim Family Office.

Axa IM hat angekündigt, seine ETF-Sparte weiter ausbauen zu wollen. Seit September 2022 hat das Unternehmen vier ETFs an der Deutschen Börse notiert.