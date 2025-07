Pay Fahlbusch hatte Axa Investment Managers Ende Juni nach eineinhalb Jahren verlassen. Nun hat dieses Medium exklusiv erfahren: Fahlbusch ist seit 1. Juli Leiter Wholesale und ETF-Geschäft Deutschland und Österreich bei Avantis Investors.

Bei Avantis Investors, dem ETF-Arm von American Century Investments, soll Fahlbusch den Markteintritt in Deutschland und Österreich vorantreiben. In seiner neuen Rolle berichtet er an Richard Adams, Leiter EMEA mit Sitz in London.

Der US-Anbieter verwaltet derzeit rund 800 Millionen Euro in Ucits-konformen ETFs und will seine Präsenz in Europa ausweiten. Das Produktspektrum umfasst aktiv gemanagte ETFs wie Global Equity, Global Small Cap Value und Emerging Markets.

Fahlbusch bringt langjährige Erfahrung im ETF-Vertrieb mit. Bei Axa IM war er als Leiter ETF Sales Deutschland & Österreich für den Aufbau des ETF-Geschäfts in beiden Märkten verantwortlich. Zuvor war er bei UBS als Associate Director für ETF- und Indexfonds-Vertrieb und bei der DWS als Coverage Specialist im Bereich Passive Sales tätig. Seine Karriere startete der zertifizierte Investmentanalyst (CIIA) bei der Deutschen Bank.

Über Avantis Investors

Avantis Investors positioniert sich als kostengünstiger Anbieter aktiver ETFs mit Gebühren zwischen 0,22 und 0,39 Prozent. Die Fonds sind bereits an deutschen Börsen wie Xetra handelbar. Das Unternehmen startete die erste Strategie im September 2019 und verwaltet heute laut eigenen Angaben 77,5 Milliarden US-Dollar in 32 Strategien.

Die Muttergesellschaft American Century Investments verwaltet insgesamt 280 Milliarden US-Dollar.

