Pay Fahlbusch verlässt Axa Investment Managers zum 30. Juni 2025 nach nur rund eineinhalb Jahren, wie DAS INVESTMENT exklusiv erfahren hat. Der Leiter des ETF-Vertriebs für Deutschland und Österreich hatte seine Position beim französischen Asset Manager im November 2023 angetreten. Zu seinen künftigen Plänen ist derzeit noch nichts bekannt.

Fahlbusch kam von UBS zur Axa IM, wo er als Associate Director für den ETF- und Indexfonds-Vertrieb tätig war. Zuvor arbeitete er bei der DWS als Coverage Specialist im Bereich Passive Sales. Seine Karriere startete Fahlbusch bei der Deutschen Bank, wo er insgesamt mehr als sechs Jahre in verschiedenen Positionen tätig war, unter anderem als Portfolioberater und im Private Banking.

Der zertifizierte Investmentanalyst (CIIA) bringt neben seinen Abschlüssen als CEFA und CESGA auch einen Master of Arts in Management mit Schwerpunkt Finance von der International School of Management mit.