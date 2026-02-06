Als Peter Thiel und Max Levchin im Dezember 1998 ihre Firma Confinity gründeten, hatten sie zunächst etwas ganz anderes im Sinn als Online-Zahlungen. Die beiden wollten Verschlüsselungstechnologien für Handheld-Geräte entwickeln – für den Palm Pilot etwa, jenes längst vergessene Stück Technikgeschichte, das damals als Inbegriff mobiler Innovation galt. Dass aus dieser Idee eines der prägendsten Finanzunternehmen der digitalen Ära werden würde, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Und dass dieses Unternehmen, Paypal, knapp 28 Jahre später in einer der schwersten Krisen seiner Geschichte stecken würde, war es noch weniger.

Am 3. Februar 2026 vollzog sich in aller Öffentlichkeit, was im Silicon Valley selten vorkommt: ein CEO wurde mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben. Alex Chriss, erst seit September 2023 an der Spitze von Paypal, musste gehen. Der Verwaltungsrat begründete den Schritt mit einer „Exekutionsgeschwindigkeit, die nicht den Erwartungen entsprach“. Die Aktie stürzte am selben Tag um 19 Prozent ab. Es war der vorläufige Tiefpunkt einer Entwicklung, die Paypal von einem Börsenwert von rund 300 Milliarden Euro im Juli 2021 auf heute knapp 32 Milliarden Euro schrumpfen ließ – ein immenser Wertverlust.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Wie aus einem Zufall ein Imperium wurde

Die Geschichte von Paypal ist die Geschichte einer glücklichen Wendung. Denn das eigentliche „Aha-Erlebnis“, das den Zahlungsdienstleister hervorbrachte, entstand fast beiläufig: Die Entwickler von Confinity programmierten innerhalb weniger Tage ein System, mit dem sich Geld sicher per E-Mail versenden ließ. Was als technische Spielerei begann, erwies sich als das Produkt, auf das die aufkeimende E-Commerce-Welt gewartet hatte.

Im März 2000 fusionierte Confinity mit X.com, einer Online-Bank, die Elon Musk wenige Monate zuvor gegründet hatte. Der Zusammenschluss war turbulent – geprägt von Machtkämpfen und kulturellen Differenzen (mehr dazu auch im hörenswerten Podcast „Die Peter Thiel Story“). Musk wurde während seiner Hochzeitsreise in Australien von einer internen Revolte überrascht und als Chef des neuen Unternehmens abgesetzt. Peter Thiel übernahm die Führung. Im Februar 2001 erfolgte die Umbenennung in Paypal.

Diese Gründungsphase, so chaotisch sie war, brachte jene Gruppe hervor, die später als „Paypal-Mafia“ Berühmtheit erlangen sollte. Neben Thiel, Levchin und Musk gehörten dazu Reid Hoffman (später Gründer von Linkedin), Chad Hurley und Steve Chen (Youtube) sowie Jeremy Stoppelman (Yelp). Diese Männer – und es waren ausschließlich Männer – prägten eine Unternehmenskultur, die Intelligenz und Enthusiasmus über Branchenerfahrung stellte. Ihr Erfolg basierte nicht zuletzt auf der Fähigkeit, existenzielle Bedrohungen zu meistern: Betrug etwa kostete Paypal zeitweise 10 Millionen Dollar pro Monat. Die Entwicklung von Captcha war eine der Innovationen, die das Unternehmen retteten.

Peter Thiel, einer der Mitgründer von Paypal, im Jahr 2014. | Bildquelle: Imago Images / Newscom World

Die symbiotische Beziehung mit Ebay

Den eigentlichen Durchbruch verdankte Paypal einem Marktplatz, der heute selbst um seine Relevanz kämpft: Ebay. In den frühen 2000er Jahren suchten Käufer und Verkäufer auf der Plattform händeringend nach einer vertrauenswürdigen Methode, um Transaktionen abzuwickeln. Paypal füllte diese Lücke schneller und besser als Ebays eigener Dienst Billpoint.

Im Juli 2002, kurz nach dem Börsengang von Paypal, übernahm Ebay das Unternehmen für 1,5 Milliarden Dollar in Aktien. Zum Zeitpunkt der Übernahme wickelte Paypal bereits rund 60 Prozent seines Volumens über Ebay ab. Die Integration wirkte wie ein Katalysator: Paypal wurde zum präferierten Zahlungsmittel im Ebay-Ökosystem. Das brachte Wachstum, aber auch eine gefährliche Abhängigkeit.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Über ein Jahrzehnt blieb Paypal Teil von Ebay. Diese Phase war geprägt von stetigem Wachstum, aber auch von zunehmender Bürokratisierung. Viele der ursprünglichen Visionäre verließen das Unternehmen. Erst 2014, unter dem Druck des aktivistischen Investors Carl Icahn, entschied Ebay, Paypal wieder als eigenständiges Unternehmen abzuspalten. Im Juli 2015 war es soweit: Paypal kehrte als selbstständige Börsengesellschaft zurück – mit Dan Schulman als CEO.

Von der Wallet zur „Super-App“

Nach der Abspaltung begann eine neue Ära der Euphorie. Paypal expandierte aggressiv und kaufte Unternehmen auf, die das Geschäftsmodell erweitern sollten: Venmo (über die Braintree-Übernahme 2013) für Peer-to-Peer-Zahlungen, Xoom (2015) für Überweisungen ins Ausland, iZettle (2018) für Point-of-Sale-Lösungen im stationären Handel und schließlich Honey (2019/2020) für rund 4 Milliarden Dollar – eine Shopping-Erweiterung, die Konsumenten am Anfang ihrer Einkaufsreise abholen sollte.

Die Strategie war klar: Paypal wollte sich von einem reinen Zahlungsdienstleister zur umfassenden „Commerce-Plattform“ entwickeln – eine Art Super-App für alle Finanzdienstleistungen. Das Portfolio reichte von Kryptowährungen über Rechnungszahlungen bis hin zu den populärer werdenden „Buy Now, Pay Later“-Angeboten.

Dann kam die Corona-Pandemie – und mit ihr ein scheinbarer Segen. Im Jahr 2020, als der physische Handel weitgehend zum Erliegen kam, explodierte das Online-Zahlungsvolumen. Paypals Aktie erreichte im Juli 2021 ein Allzeithoch von über 307 Dollar. Die Marktkapitalisierung überstieg 300 Milliarden Dollar.

Doch hinter den glänzenden Zahlen verbarg sich eine gefährliche Entwicklung: Ebay stellte seine Zahlungsabwicklung sukzessive auf ein eigenes System um. Der Verlust des Ebay-Volumens drückte Paypals Umsatzwachstum 2021 allein um 7 Prozentpunkte. Die Abhängigkeit vom alten Partner, längst ein Schatten seiner selbst, wurde zum Bumerang.

Das Geschäft mit digitalen Zahlungen ist mittlerweile stark umkämpft, wie dieser Blick in ein Berliner Schaufenster zeigt. | Bildquelle: Imago Images / photothek

Apple, Stripe und die Erosion der Position

Während Paypal versuchte, sein hochprofitables Kerngeschäft zu verteidigen, veränderten technologische Innovationen das Konsumverhalten fundamental. Zwei Konkurrenten erwiesen sich als besonders gefährlich.

Da ist zum einen Apple. Apple Pay ist heute der dominierende Player im mobilen Zahlungsverkehr – mit einem Marktanteil von 55 Prozent in den USA. Durch die tiefe Integration ins iPhone-Betriebssystem und die Nutzung biometrischer Authentifizierung bietet Apple eine Benutzererfahrung, die Paypal lange nicht erreichen konnte. In Europa, wo Regulierungen wie der Digital Markets Act theoretisch Wettbewerb fördern sollten, dominiert Apple weiterhin durch seine Ökosystem-Vorteile. Paypal reagierte erst spät – mit einer eigenen NFC-Wallet-Strategie für Deutschland und Großbritannien im Jahr 2025.

Auf der anderen Seite steht Stripe, der Liebling der Entwickler. Stripe hat mit überlegenen APIs und einfacher Integration den Händler-Markt erobert. Im Jahr 2024 verarbeitete Stripe über 1,4 Billionen Dollar an Zahlungsvolumen – ein Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Paypal, mit seiner Braintree-Plattform im gleichen Segment aktiv, kämpfte mit deutlich niedrigeren Wachstumsraten.

Die Kombination aus beiden Entwicklungen – Verlust von Marktanteilen im Endkunden-Segment an Apple und gleichzeitig in der Händler-Infrastruktur-Segment an Stripe – setzte Paypal unter enormen Druck.

Alex Chriss, damals Chef von Paypal, während des Global Fintech Fest (GFF) in Mumbai im Jahr 2025. | Bildquelle: Imago Images / ZUMA Press Wire

Die Ära Chriss: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Im September 2023 trat Alex Chriss sein Amt als CEO an, mit dem klaren Auftrag, Paypal wieder zu einem agilen Innovationsführer zu machen. Chriss kam von Intuit, wo er erfolgreich das Geschäft mit kleinen Unternehmen geleitet hatte. Seine Strategie basierte auf drei Säulen: Effizienzsteigerung durch Personalabbau (9 Prozent der Belegschaft im Januar 2024), Fokus auf hochmargiges Wachstum und eine massive Wette auf künstliche Intelligenz.

Am 25. Januar 2024 hielt Chriss eine vielbeachtete Keynote ab, in der er sechs Innovationen versprach, die den Handel „revolutionieren“ sollten: einen massiv beschleunigten Checkout, „Fastlane“ als Ein-Klick-Gast-Checkout, KI-gestützte Quittungen mit personalisierten Angeboten, eine Werbeplattform auf Basis von Transaktionsdaten, eine überarbeitete Consumer-App mit personalisierten Cashbacks und neue Business-Tools für Venmo.



Die Vision klang überzeugend. Die Umsetzung war es nicht.



Am 3. Februar 2026 präsentierte Paypal die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 – und die waren ein Schock. Das Wachstum im „Branded Checkout“, Paypals profitabelstem Produkt, betrug nur noch 1 Prozent. Im Vorjahresquartal waren es noch 6 Prozent gewesen. Die Transaktionen pro aktivem Konto sanken um 5 Prozent. Der Umsatz lag unter den Erwartungen, ebenso der bereinigte Gewinn je Aktie.

Besonders schmerzhaft war das Eingeständnis von Finanz-Chefin Jamie Miller, die kurzzeitig als Interim-CEO fungierte: „Unsere Exekution hat nicht dort funktioniert, wo sie sollte, insbesondere beim Branded Checkout.“ Der Markt interpretierte das eindeutig: Paypal verliert Marktanteile an Apple Pay und Stripe.

Enrique Lores, damals Chef von HP, bei einem Roundtable mit Führungskräften aus der Hightech-Branche im Roosevelt Room des Weißen Hauses in Washington, DC, im Jahr 2025. | Bildquelle: Imago Images / UPI Photo

Der Führungswechsel: Lores übernimmt die Trümmer

Mit Enrique Lores setzt der Verwaltungsrat nun auf eine radikal andere Führungspersönlichkeit. Lores, der seit fast fünf Jahren im Paypal-Board saß und zuletzt dessen Vorsitzender war, gilt als Experte für komplexe Unternehmenstransformationen. Bei HP, wo er über 30 Jahre tätig war und zuletzt als CEO fungierte, hatte er das Unternehmen erfolgreich durch die Post-PC-Ära geführt und das Geschäft in Richtung Services, Abonnements und KI-gestützte Lösungen umgebaut.

Die Entscheidung des Boards, Chriss „mit sofortiger Wirkung“ zu entlassen, ist in der Corporate World des Silicon Valley ein seltener und extremer Schritt. Normalerweise werden CEOs eine Übergangsphase gewährt. Hier war das Vertrauen des Verwaltungsrats vollständig zerstört.

Lores übernimmt am 1. März 2026 ein Unternehmen, das fundamental gesund erscheint – mit 14,8 Milliarden Dollar Cash und 10 Milliarden Dollar Schulden – aber seine emotionale und funktionale Bindung zum Konsumenten teilweise verloren hat. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird für Ende des Geschäftsjahres auf 7,23 geschätzt – deutlich unter dem historischen Durchschnitt. Paypal wird heute bewertet wie ein reifes Finanzunternehmen, nicht mehr wie ein Tech-Wunderkind.

KI als letzter Rettungsanker

Trotz der Krise hat Paypal in den letzten Monaten eine technologische Richtung eingeschlagen, die nun unter Lores Früchte tragen soll: „Agentic Commerce“. Die Grundidee: Im Zeitalter der KI wird nicht mehr der Nutzer nach Produkten suchen, sondern KI-Agenten wie ChatGPT werden Einkäufe autonom tätigen.

Im Oktober 2025 verkündete Paypal eine Allianz mit OpenAI, um die erste integrierte Zahlungs-Wallet direkt in ChatGPT zu werden. Über 800 Millionen monatlich aktive ChatGPT-Nutzer sollen künftig Einkäufe tätigen können, ohne die KI-Oberfläche zu verlassen. Paypal positioniert sich dabei als „Identitäts- und Zahlungs-Layer“ für die nächste Generation des Internets.

Am 22. Januar 2026, nur wenige Tage vor dem Earnings-Schock, gab Paypal zudem die Übernahme der israelischen Plattform Cymbio bekannt – ein Unternehmen, das die „Store Sync“-Technologie entwickelt hat. Diese synchronisiert Produktdaten von Händlern nahtlos mit KI-Plattformen wie Microsoft Copilot und Perplexity. Die Botschaft ist klar: Selbst kleine Händler sollen im „Agentic Commerce“ präsent sein, mit Paypal als Zahlungsabwickler.

Die Strategie ist ambitioniert, aber auch riskant. Sie setzt darauf, dass sich Nutzergewohnheiten radikal verändern werden – und dass Paypal dabei als Gewinner hervorgeht. Ob das gelingt, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.

Zwischen Abschreibung und vorsichtigem Optimismus

Die Stimmung an der Wall Street gegenüber Paypal ist auf einem historischen Tiefpunkt. Nach den Zahlen vom 3. Februar hagelte es Herabstufungen. HSBC senkte das Rating von „Kaufen“ auf „Halten“ und das Kursziel auf 47 Dollar. Analyst Saul Martinez sieht „beschleunigte Marktanteilsverluste im Branded Checkout“.

Canaccord Genuity stufte ebenfallsauf „Halten“ herab mit einem Kursziel von 42 Dollar. Analyst Joseph Vafi argumentiert, dass Paypal seine Relevanz verliere, da sich der E-Commerce um Plattformen konsolidiere, die Paypal nicht benötigen. Goldman Sachs behielt sein „Verkaufen“-Rating bei und senkte das Kursziel auf 65 Dollar.

Doch es gibt auch optimistische Gegenstimmen. Einige Analysten sehen in Paypal einen „schlafenden Riesen“. Sie argumentieren, dass die Aktie bei einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis massiv unterbewertet sei. Paypal biete einen gesunden Free-Cash-Flow. Mit einem geplanten Aktienrückkauf von 6 Milliarden Dollar allein im Jahr 2026 stützt das Unternehmen zudem den Gewinn je Aktie künstlich.

Fazit: Der verwundete Gigant

Paypal befindet sich im Februar 2026 in einer klassischen „Innovator's Dilemma“-Situation. Das Unternehmen muss sein hochprofitables, aber stagnierendes Kerngeschäft schützen, während es gleichzeitig massiv in neue, noch unbewiesene Technologien investiert.

Der Absturz von Alex Chriss ist das Resultat einer zu optimistischen Einschätzung darüber, wie schnell sich Nutzergewohnheiten im Schatten von Apple Pay ändern lassen. Enrique Lores übernimmt ein Unternehmen, das technologisch modernisiert wurde, aber seine Seele zu verlieren droht.

Die nächsten zwölf Monate werden entscheiden, ob Paypal den Weg von Yahoo in die Bedeutungslosigkeit antritt oder ob es ihm gelingt, das Betriebssystem für den Handel der Zukunft zu werden. Die Zahlen vom Februar 2026 waren der Weckruf. Ob er rechtzeitig kam, bleibt abzuwarten.

Was bleibt, ist die Erkenntnis: Selbst digitale Pioniere sind nicht immun gegen die Gesetze des Marktes. Wer stehenbleibt, wird überholt. Und wer zu spät kommt, den bestraft nicht das Leben – sondern die Börse.