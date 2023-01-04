Talanx-Tochter PB Versicherungen heißt künftig Lifestyle Protection

Zum Jahresbeginn startet die Talanx-Tochter PB Versicherungen gleich zwei neue Kooperationen: Mit der Deutsche Bank Gruppe sowie dem Annex-Spezialisten Lifestyle Protection. Im Zuge dieser Kooperationen bekommt PB Versicherungen einen neuen Namen und heißt künftig Lifestyle Protection.

Die Talanx-Gruppe gibt erweiterte Zusammenarbeit mit der Deutsche Bank Gruppe bekannt. Ab sofort können Privatkunden von Deutscher Bank, Postbank, Norisbank, DSL Bank und BHW Bausparkasse ihre Konsumenten- und Hypothekenkredite exklusiv bei der Talanx Gruppe über die Talanx-Tochter PB Versicherungen absichern.

Außerdem arbeitet PB Versicherungen nun mit Lifestyle Protection zusammen. Die Gesellschaften werden umfirmiert und treten nun unter der Marke Lifestyle Protection auf. „Für Bestandskunden ändert sich dadurch nichts“, versprechen beide Unternehmen.

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Lifestyle Protection ist ein Annex-Spezialist, der sich mit der Entwicklung von Anbindungsprodukten sowie sogenannten Embedded Insurance-Lösungen befasst. Embedded Insurance bedeutet die Einbettung und Integration von Versicherungen in bestehende Prozesse von Drittanbietern.