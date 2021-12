PC Portfolio Consulting Thomas Schemken ist Geschäftsführer des Multi Family Office

Thomas Schemken ist neuer Geschäftsführer beim Multi Family Office PC Portfolio Consulting, gab das Unternehmen heute bekannt. Schemken war zuletzt Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der LGT Bank in Deutschland. Hier verantwortete er bundesweit den Bereich der sehr vermögenden Kunden.Nach seiner Bankausbildung und einem betriebswirtschaftlichen Studium leitete Schemken unter anderem das Family Office Business der UBS Wealth Management und wirkte beim Aufbau der Privatbank Hardy & Co. mit.PC Portfolio Consulting wurde 1994 als eines der ersten Multi Family Offices in Deutschland gegründet. Es berät vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmer in den Bereichen Family Governance, Finanzplanung, Managerauswahl und Stiftungsmanagement.