Ein Frieden in der Ukraine rückt näher. Welche Sektoren könnten profitieren? Gastautor Riklef von Schüssler sieht drei Branchen, die Anleger im Blick haben sollten.

Ende des Ukraine-Krieges? Peace-Trade in Europa – diese Branchen könnten von einem Frieden profitieren

Die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine kehrt zurück. Ein Kriegsende könnte für Anleger einiges ändern.

Rheinmetall: In diesen Fonds und ETFs ist die Rüstungsaktie stark vertreten

Die Nachrichten seit Mitte November 2025 machen Hoffnung: Ein Frieden in der Ukraine rückt vielleicht in greifbare Nähe. Für die Märkte wird ein Peace-Trade-Szenario damit erstmals seit Längerem wieder realistisch.

Zwar wiederholen die Kriegsparteien weiterhin ihre Maximalpositionen. Doch beide eint eine Sorge: dass Donald Trumps Geduld reißen könnte. Die Ukraine ist auf militärische Informationen aus den USA angewiesen. Russland hingegen fürchtet eine Verschärfung der Sanktionen.

Zeit für eine Neupositionierung?

Anleger sollten jetzt über ihre Positionierung nachdenken. Alles rund um das Thema Verteidigung war in den vergangenen drei Jahren leicht nachvollziehbar und sehr lohnend.

Wer frühzeitig in Rheinmetall investierte, erzielte ein Plus von 445 Prozent. Aber auch breite ETF-Portfolios wie der Han Future of Defense legten in drei Jahren um rund 118 Prozent zu. (Quelle: Kursentwicklung Rheinmetall und Han Future of Defense, Stand November 2025)

Was ein Friedensszenario bedeuten könnte

Wie könnte ein Friedensszenario aussehen? Die Ukraine bleibt ein souveräner Staat, auch wenn sie Gebiete an Russland abtritt. Innerhalb von drei Jahren übernehmen europäische Unternehmen einen erheblichen Teil des Wiederaufbaus. Russland liefert wieder Energie nach Europa. Das russische Finanzsystem wird wieder an den Westen angeschlossen.

So weit entfernt das noch erscheinen mag – es wäre eine europäische Position, die zusammen mit amerikanischen Interessen an einer gesicherten Rohstoffversorgung eine Einigung ermöglichen könnte. Aus diesen Annahmen ergeben sich drei Sektoren, die besonders profitieren könnten: Bau, Chemie und Banken.

Drei Branchen im Blickpunkt

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf europäische Aktien aus dem Euro Stoxx 600.

Bau und Baustoffe: Der Euro Stoxx 600 Construction & Materials liegt 2025 bislang rund 20 Prozent im Plus. In den vergangenen drei Jahren hat er etwa 30 Prozent zugelegt.

Chemie: Der Euro Stoxx 600 Chemicals notiert 2025 bisher rund 6 Prozent im Minus. Auf Dreijahressicht steht ein Minus von etwa 23 Prozent.

Banken: Der Euro Stoxx 600 Banks hat 2025 bisher rund 57 Prozent gewonnen. Über drei Jahre gerechnet liegt er etwa 125 Prozent im Plus.

Was die Zahlen verraten

Bei den beiden Indizes Construction & Materials und Chemicals fällt auf: Seit Mitte Mai gab es kaum noch positive Entwicklung. Banken hingegen entwickeln sich weiterhin sehr ordentlich. In der Dreijahresbetrachtung zeigt sich ein ähnliches Bild.

Was bedeutet das? Banken im Euro Stoxx 600 hatten in den vergangenen Jahren andere Treiber. Nach dem heftigen Einbruch in der Corona-Krise stützten vor allem die Aussicht auf sinkende Zinsen und abnehmende Risikoprämien die Kurse.

Die Werte der Chemiebranche leiden dagegen unter anderem unter zu hohen Energiepreisen. Das könnte sich in einem Friedensszenario ändern – auch wenn ein schneller Effekt nicht allzu wahrscheinlich ist.

Im Bereich Bau und Baustoffe gab es in den letzten Wochen erneut Schwung. Dieser Teil des Euro Stoxx 600 performt in der Regel ähnlich wie der Hauptindex. Nur in kurzen Phasen kommt es zu deutlicher Outperformance – zuletzt bei der Verabschiedung des Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“ im Mai 2025.

Wie Anleger sich positionieren könnten

Bau und Baustoffe: Wiederaufbau- und Infrastrukturimpulse sprechen für europäische Branchenschwergewichte oder einen breiten Construction-&-Materials-ETF.

Chemie: Ein Friedensszenario könnte den Druck durch hohe Energiepreise mindern. Der Sektor lässt sich über große europäische Chemie-Player oder einen Stoxx-Europe-600-Chemicals-ETF abbilden.

Banken: Sinkende geopolitische Risikoprämien und Kreditnachfrage würden stützen. Ein Europe-Banks-ETF bietet dafür eine liquide Sektorwette.

Fazit

Aus unserer Sicht ist die Chance auf einen Frieden in der Ukraine wieder gestiegen. Sofern die genannten Annahmen eintreten, dürften die Unternehmen im Euro Stoxx 600 Construction & Materials erneut interessant werden. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, zumindest die Gewinne aus dem Verteidigungsbereich neu zu positionieren.

Ein eingefrorener Konflikt, fortbestehende Sanktionen oder ein verzögerter Wiederaufbau könnten den Peace-Trade allerdings deutlich strecken – und die erhoffte Sektorrotation zeitlich nach hinten schieben.

Riklef von Schüssler | Bildquelle: Allington Investors

Über den Autor:

Riklef von Schüssler ist Vorstandsvorsitzender von Allington Investors in Bad Homburg.