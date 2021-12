Redaktion 03.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

Peinliche Datenpanne Goldman Sachs schickt Kundendaten an falsche Mail-Adresse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs will Google per Gerichtsbeschluss zwingen, eine E-Mail mit streng vertraulichen Kundendaten zu löschen. Die brisanten Informationen wurden aus Versehen an eine falsche Adresse versendet.