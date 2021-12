Peitsche der Transparenz „Vielzahl von Ansätzen belebt den Wettbewerb“

Investition in mehr als eine Anlageklasse

Eignung als Basisinvestment

Anstreben einer risikoadjustierten Rendite

Fondsmanagement frei von Interessenkonflikten.

Produktofferten unter Bezeichnungen wie Mischfonds, Absolute Return beziehungsweise Vermögensverwaltende Ansätze haben in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen. Werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand der Diskussion.Schon vor Jahren hat sich der Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) als einer von verschiedenen Multiplikatoren mit möglichen Definitionskriterien für vermögensverwaltende Ansätze im Fondsbereich auseinandergesetzt. Was könnten demnach Kriterien für einen vermögensverwaltenden Ansatz sein? Maßgebliche Ansatzpunkte sind: