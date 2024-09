Der Konzern Versicherungskammer erwirbt von der Pensionskasse Degussa einen Anteil an der M 31 Beteiligungsgesellschaft und damit einen indirekten Anteil von 2,1 Prozent an der Amprion, dem Betreibers des zweitgrößten deutschen Stromübertragungsnetzes.

Die Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts aus München verpflichtet sich, neben den direkten Anteilen auch die auf den Anteil entfallenden Eigenkapitalzuführungen der Pensionskasse Degussa für die Jahre 2024 und 2025 zu übernehmen, um so das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Dieser Schritt unterstreiche laut Pressemitteilung den Plan der Versicherungskammer, ihr Engagement im deutschen Energiesektor weiter auszubauen und die Zukunft der europäischen Energieinfrastruktur aktiv mitzugestalten.

Betreiber von Stromübertragungsleitungen in Deutschland

Amprion ist ein Betreiber von Stromübertragungsleitungen in Deutschland und spielt eine Rolle bei der Sicherstellung einer zuverlässigen und nachhaltigen Energieversorgung, sowie bei der Energiewende Deutschlands. Das Unternehmen betreibt ein Netz von derzeit rund 11.000 Kilometern in Deutschland, was damit ein zentrales Element der gesamteuropäischen Stromnetzinfrastruktur darstellt.

Das Energieunternehmen plant bis 2028 rund 27,5 Milliarden Euro in den Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes zu investieren. Aus dem Netzentwicklungsplan ergeben sich außerdem bedeutende weitere Investitionsbedarfe für die Folgejahre.

„Wir freuen uns und sind stolz, mit unserem Investment in Amprion die deutsche Energiewende weiter voranzutreiben. Als Eckpfeiler der deutschen Energieinfrastruktur ist sie für die Versorgungssicherheit von Industrie- sowie Endkundinnen und -kunden von maßgeblicher Bedeutung. Gerade die Komplexität und die nachhaltigen Investitionsanforderungen der Energiewende passen gut zu unserer langfristigen Investitionsperspektive. Auch künftig werden wir uns über entsprechende Investments nachdrücklich für die Energiewende engagieren“, sagt Andreas Kolb, Finanzvorstand des Konzerns Versicherungskammer.

Langfristiger Partner für die Weiterentwicklung der Amprion

„Wir freuen uns, mit der Versicherungskammer einen neuen langfristigen Partner für die Weiterentwicklung der Amprion gefunden zu haben“, ergänzt Barbara Wefers, Vorstandsvorsitzende der Pensionskasse Degussa. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

M 31 hält 74,9 Prozent der Anteile an Amprion. Besitzer der Beteiligungsgesellschaft sind unter anderem die Meag, Swiss Life, die HDI Lebensversicherung sowie diverse Pensionskassen. Die RWE hält die übrigen 25,1 Prozent.