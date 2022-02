Vertriebskooperation Versicherer Signal Iduna steigt bei Fintech ein

„Die erste digitale Finanz-Kooperation speziell für den deutschen Mittelstand“, startet jetzt die Signal Iduna Gruppe mit Penta. Dieses 2017 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin bezeichnet sich als „digitale Business-Banking-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“. Die angesprochenen Selbstständigen und Freiberufler können sich dort zukünftig auch zu den Versicherungen der Signal Iduna beraten lassen und gegen betriebliche und private Risiken absichern. Diese Erweiterung des Marktplatzes um Gewerbe-Policen sei ein wichtiger Schritt, um mittelständischen Kunden eine „Rundum-Versorgung“ anzubieten.

Die neue Zusammenarbeit öffne laut Penta-Chef Markus Pertlwieser „ganz neue Wege zu unseren Zielgruppen und wird die Bekanntheit von Penta im deutschen Mittelstand steigern.“ Das gelte insbesondere für Handwerker, Inhaber aus dem Handel und Freiberufler. Über das Vertriebsnetz des „Versicherers des deutschen Mittelstands“ werden im Gegenzug die Services von Penta den deutschen Gewerbekunden angeboten: „Die Partnerschaft hilft uns dabei, Betrieben umfassendere Lösungen anzubieten, die ihnen helfen, sich digitaler und damit zukunftsfähiger aufzustellen“, sagt Torsten Uhlig, Vertriebsvorstand der Signal Iduna Gruppe.

„Versicherer des deutschen Mittelstands“

So bringe die Signal Iduna sein hauseigenes Produkt „Pylot“ in die Partnerschaft ein. Diese Dienstleistungs-Plattform soll Betrieben dabei helfen, ihre Online-Aktivitäten wie etwa Branchendienste professionell zu steuern. Ausgewählte Funktionen von Pylot werden künftig in das digitale Plattform-Angebot von Penta integriert. Ein weiterer Bestandteil des jetzt in Berlin unterzeichneten Kooperationsvertrages ist, dass Signal Iduna im Laufe dieses Jahres als Anteilseigner bei Penta einsteigt. Über die Höhe der Beteiligung haben die beiden Partnerunternehmen Stillschweigen vereinbart.

Für die Signal Iduna ist es die erste Zusammenarbeit mit einer digitalen Banking-Plattform. Der heutige Gleichordnungskonzern geht zurück auf kleine Unterstützungskassen, die Handwerker und Gewerbetreibende Anfang des vorigen Jahrhunderts als Versorgungs- und Krankenkassen selbstständiger Handwerker und Gewerbetreibender in Dortmund und Hamburg gründeten. Der Versicherer spezialisiert sich heute auf den Versorgungs- und Absicherungsbedarf des Mittelstands. zu den wichtigsten Kundengruppen zählen Handwerk und Handel, der Dienstleistungssektor und die öffentliche Verwaltung.