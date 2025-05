in Immobilienmakler

Eigentlich wollte er selbst einziehen, nun hat Per Mertesacker eine Luxus-Immobilie an Sotheby's übergeben. Für das Auktionshaus ist die Villa eine willkommene Premiere.

Erste Sotheby's Immobilie in Deutschland

Für eine Luxus-Villa in Hannover wird erstmals die internationale Auktionsbühne bereitet: Die Immobilie des Ex-Fußballweltmeisters Per Mertesacker wird über Sotheby's London versteigert – ein Novum für den deutschen Immobilienmarkt.

Die in Hannover-Döhren gelegene Villa des ehemaligen Nationalspielers kommt als erste deutsche Immobilie überhaupt bei der Auktionsplattform Sotheby's Concierge Auctions – einer Tochter des renommierten Auktionshauses – unter den Hammer. Die Villa, die ursprünglich als neues Zuhause für Mertesacker und seine Familie dienen sollte, wird nun international vermarktet.

Der Auktionsprozess

Der Versteigerungsprozess begann am 15. Mai 2025, seitdem können Interessenten über die Plattform ihre Gebote abgeben. Das höchste Gebot wird automatisch zum Mindestpreis für die Live-Auktion am 29. Mai in London. Sollte der Familie das Einstiegsgebot zu niedrig erscheinen, kann sie die Immobilie noch zurückziehen.

Das Anwesen ist mit 8,5 Millionen Euro gelistet, die erwarteten Einstiegsgebote liegen laut Sotheby's zwischen vier und sechs Millionen Euro. Ein professioneller Werbefilm präsentiert die Villa bereits jetzt eindrucksvoll – inklusive Aston Martin. Der allerdings nicht im Verkaufspreis enthalten ist.

„Wir sind das Hidden Gem – das verborgene Juwel“, sagt Timo Mertesacker, der Bruder des Weltmeisters, stolz über die Villa, die nun internationale Aufmerksamkeit erfährt.

Warum Per Mertesacker nie einzog

Dabei war der Plan eigentlich ein anderer: Der ehemalige Hannover-96-Spieler wollte nach seiner aktiven Karriere in die niedersächsische Heimat zurückkehren. Doch seit 2018 leitet Per Mertesacker die Nachwuchsakademie des FC Arsenal London – und bleibt jetzt doch in der britischen Hauptstadt.

„Außerdem will der Große (gemeint ist Paul, Per Mertesackers ältester Sohn, Anm.d.Red.) da sein Abitur machen“, erläutert Timo Mertesacker die Entscheidung. Als Vorstandsvorsitzender der Per Mertesacker Stiftung und CEO des Mertesacker Family Office hat er das Bauprojekt begleitet und bringt die Immobilie nun auf den internationalen Markt.

Großzügiges Konzept für die Familie

Die Villa besticht durch 875 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 18 Räume. Das Anwesen ist flexibel nutzbar und in drei Wohneinheiten aufteilbar:

Hauptwohnung mit 362 Quadratmetern

Penthouse mit 308 Quadratmetern

Kleinere Einheit mit 207 Quadratmetern

„Per wollte mit seiner Frau und seinen fünf Kindern hier wohnen“, wird Timo Mertesacker von der „HAZ“ zitiert.

Die Ausstattung umfasst einen Autolift für sechs Fahrzeuge, einen Aufzug im Haus, eine große Terrasse und mehrere Balkone. Ein besonderes Highlight ist der unverbaute Ausblick auf die Leinemasch.

Hannoveraner Family Office mit breitem Portfolio

Das Immobilienprojekt wurde vom Mertesacker Family Office verantwortet, das sich als wertebasiertes Familienunternehmen mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung und Immobilienentwicklung einen Namen gemacht hat. Neben der Per Mertesacker Stiftung, die seit 2006 sozial benachteiligte Kinder fördert, betreibt die Familie mehrere Immobilienunternehmen.

Dazu zählen unter anderem die CP Immobilien GmbH (Entwicklung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien), die P4P GmbH (langfristiger Aufbau eines Immobilienportfolios) sowie die Mertrago Balearen (Immobilienprojekte auf Mallorca). Mit der Kurt Gruppe hat sich das Family Office zudem an einem Handwerksunternehmen beteiligt, um die Qualität der eigenen Projekte sicherzustellen.

Erste deutsche Immobilie bei Sotheby's London

Die internationale Versteigerung ist eine Premiere auf dem deutschen Immobilienmarkt. „Damit öffnen wir mit einem Objekt aus Hannover den deutschen Markt für Luxusimmobilien international“, erklärt Magda Provenzano, Consultant bei Sotheby's International Reality, die den Deal für die Mertesacker-Familie eingefädelt hat.

Concierge Auctions hat sich auf die Versteigerung von High-End-Häusern spezialisiert und nimmt nur rund fünf Prozent aller Bewerber in sein Portfolio auf. „Hier kommen nur die wirklich außergewöhnlichen Immobilien auf den Markt“, betont Provenzano.

Internationale Auktionsplattform als neuer Vertriebskanal

Sotheby's Concierge Auctions ist nicht zu verwechseln mit dem Makler-Lizenznehmer Sotheby's International Realty, der bereits in Deutschland aktiv ist. Die Auktionsplattform gilt als Königsklasse der Luxusimmobilien-Vermarktung und bietet Verkäufern die Möglichkeit, ihre Objekte einem internationalen Publikum von Sammlern und Investoren zu präsentieren – ähnlich wie Kunstwerke oder Oldtimer.

Das 2008 gegründete Unternehmen ist eine der weltweit führenden Plattformen für Luxus-Immobilienauktionen und arbeitet mit lokalen Maklern zusammen, um globale Reichweite zu erzielen. Versteigert werden Anwesen in exklusiver Lage, historische Immobilien oder architektonische Besonderheiten.