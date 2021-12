Redaktion 23.05.2019

Per Werbespot BMW nimmt Daimler-Chef auf die Schippe

Autobauer BMW verabschiedet Daimler-Chef Dieter Zetsche mit einem witzigen Video in den Ruhestand. Der 66-jährige Zetsche war 13 Jahre lang an der Spitze des Daimler-Konzerns. Am Mittwoch gab er das Steuer an seinen Nachfolger Ola Källenius weiter.