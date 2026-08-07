Broker ermöglichen es Privatanlegern, selbstständig mit kleinen Beträgen von der Wertentwicklung am Kapitalmarkt zu profitieren. Worauf sie bei der Wahl des Brokers achten sollten.

Viele Börseneinsteiger fragen sich, ob sie ihr Depot lieber bei einer Onlinebank oder doch bei einem Broker eröffnen sollen.

Nach dem PFOF-Verbot: Diese Broker-Modelle sind jetzt erlaubt – und diese nicht

Ein neues Depot ist in wenigen Minuten eröffnet – die Auswahl unter mittlerweile mehr als 20 Onlinebanken und Brokern in Deutschland dagegen dauert deutlich länger. Möchten Anleger selbstständig Wertpapiere kaufen, müssen sie ein Depot eröffnen. Dieses wird sowohl für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, als auch für ihre Verwahrung genutzt: Fonds-, ETF-Anteile oder Aktien, die der Anleger kauft, landen im Depot.

Um Fondsanteile oder Wertpapiere zu handeln, muss eine Kauforder angeordnet werden. Die Bank oder der Broker leitet die Order an den jeweiligen Handelsplatz weiter, wo sie über dessen Handelssystem ausgeführt wird. Das Geld dafür wird vom sogenannten Verrechnungskonto abgebucht.

Zahlreiche Vergleichsportale wollen Anlegern online die Broker-Suche erleichtern. Doch: „Viele Vergleichsportale verdienen an Vermittlungsvergütungen und platzieren zahlungskräftige Partner mitunter weiter oben“, sagt Andreas Ritter, Vorstand vom Institut für Vermögensaufbau (IVA). Und weiter: „Aufschlussreich ist deshalb, ob die Kriterien transparent offengelegt werden, die Filterkriterien und die Sortierung sich anpassen lassen und die Werbeplätze gekennzeichnet sind.“

Fehlen bekannte Anbieter oder ist kein Aktualisierungsdatum angegeben, sollten das laut Ritter Warnsignale sein. Die Konditionen der Broker sollten mit den Konditionen im Preis- und Leistungsverzeichnis abgeglichen werden.

Zulassung des Brokers

Der erste Blick sollte der Aufsicht gelten. Über die Datenbanken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) lässt sich prüfen, ob ein Anbieter überhaupt zugelassen ist; dort finden sich auch die aktuellsten Warnungen zu unerlaubten Geschäften.

Auch die Verbraucherzentrale (VZ) schützt Anleger vor betrügerischen Brokern. Mit dem Fragebogen der Verbraucherzentrale, dem Fake-Check Geldanlage, können Anleger prüfen, ob der Broker oder die Onlinebank auffällig sind. Besonders kritisch sollten Anleger laut der Pressestelle der VZ NRW sein, wenn starker Zeitdruck suggeriert werde. Wenn „nur heute“ oder „nur jetzt“ investiert werden könne, deute das auf betrügerische Anbieter hin.

Ist mein Geld beim Broker sicher? Einlagensicherung erklärt

Natürlich unterscheidet sich die Sicherheit des angelegten Vermögens je nach Wahl des Anlageprodukts. Einzeltitel wie Aktien, Anleihen oder Futures bringen ein höheres Geldverlustrisiko mit sich als aktive oder passive Fonds (ETFs). Denn diese diversifizieren durch Anlage des Geldes in eine größere Anzahl von Unternehmen: das Risiko eines Kurssturzes oder eines Ausfalls durch Insolvenz ist geringer.

Bei einer Insolvenz werden Anleihegläubiger regelmäßig bevorzugt. Sie werden vor Aktionären aus der Insolvenzmasse bedient. Im Gegensatz zu Aktien schwankt die Rendite von Anleihen zudem nicht, falls die Anleihe nicht vor Ablauf der Haltezeit verkauft wird. Sie steht durch den Anleihezinssatz, den Kupon, im Vorfeld fest. Die höhere Sicherheit bezahlen Anleger in der Regel mit einer kleineren Rendite.

Futures sind standardisierte, börsengehandelte Terminkontrakte. Käufer und Verkäufer verpflichten sich, einen Basiswert (Rohstoff, Index, Währung, Anleihe) zu einem festgelegten Preis an einem konkreten Zukunftstermin zu handeln. Da der Anleger eine Wette auf diesen Termin in der Zukunft eingeht, ist dieser Anlagetyp eher riskant.

Abgesehen von dem Anlagerisiko bei den jeweiligen Investmentprodukten kann das Vermögen des Anlegers jedoch auch verfallen, wenn es auf dem Konto liegt. Bei einem Broker ist das in der Regel ein Tagesgeldkonto. Der Fall tritt ein, wenn der Broker oder die Neobank insolvent wird.

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Die gesetzliche Einlagensicherung schützt den Anleger bis zu einem Vermögen von 100.000 Euro vor dem Ausfall des Guthabens, das bei einer Bank liegt. Neobroker kooperieren zu diesem Zwecke meist mit einer Partnerbank.

Bankeinlagen bis 100.000 Euro sind in allen Ländern der EU abgesichert

In der Europäischen Union müssen alle Staaten Bankeinlagen bis 100.000 Euro absichern. Die Grundlage hierfür ist die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014 (Richtlinie 2014/49/EU), die seit Juli 2015 in Form des Einlagensicherungsgesetzes (Einsig) in Deutschland gilt.

Je nach Broker werden über die gesetzlich vorgeschriebene Summe hinaus höhere Summen abgesichert. Für Anleger lohnt sich der Blick ins Kleingedruckte: Die Summe der freiwillig absicherbaren Einlagen schwankt je nach Anbieter von 500.000 Euro bis zu 3 Millionen Euro je Kunde.

Bei Brokern läuft die erhöhte Grenze in der Regel in einem zusätzlichen Vertrag, der eine Gebühr beinhaltet, die je nach Broker ab 5 Euro im Monat betragen kann. Viele Onlinebanken sind Mitglied im Bundesverband deutscher Banken (BdB). Das erhöht die Sicherung der Einlagen auch jenseits der 100.000 Euro. Allerdings greift auch diese Sicherung je nach Einlagengröße und Eigenkapital der Bank nur bis zu einer individuellen Obergrenze.

Xetra, Tradegate, Gettex: Diese Handelsplätze zählen für Anleger

„Der Markt teilt sich zunehmend in zwei Ebenen: Auf der einen stehen schlanke Billigtarife mit wenigen bevorzugten Ausführungswegen, auf der anderen umfassende Depots mit mehr Börsen“, sagt Holger Zschäpitz, leitender Wirtschaftsredakteur der Welt.

Mehr Handelsplätze geben Anlegern die Möglichkeit, das jeweilige Anlageprodukt zu dem günstigsten Preis zu kaufen. Anleger sollten dafür vorher klären, ob sie spezielle Anlageprodukte und unübliche Kaufzeiten benötigen. Die beste Handelszeit ist zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr deutscher Zeit. Da zu diesem Zeitpunkt US-Börsen und EU-Börsen geöffnet sind, sinken die Preise von Wertpapieren und Fonds.

Die Differenz zwischen dem Kaufkurs (Briefkurs) und dem Verkaufkurs (Geldkurs) fällt besonders gering aus. Außerhalb der Handelszeiten unterscheidet sich der Preis für Aktien, Anleihen oder ETFs jedoch deutlich.

Bei etablierten Aktien, ETFs oder anderen liquiden Anlageprodukten nähert sich der Preisunterschied zwischen den Börsenplätzen ohnehin der Nulllinie an. Ein eigener Vergleich, innerhalb der Redaktion, zweier volumenstarker Broker macht das anschaulich: An einem Dienstag um 15.56 Uhr notierte ein ETF auf den MSCI ACWI, der auch Schwellenländer abbildet, bei Trade Republic und Scalable Capital nahezu identisch. Die Differenz betrug lediglich einen Cent.

Bei Nischen-ETFs oder selteneren Aktien lohnt sich der Blick auf die Anzahl der Handelsplätze, welche der Broker bedient. Interessant ist auch, ob Zugang zu relevanten Auslandsbörsen besteht – etwa für exotische Nebenwerte-Aktien.

Welche Handelsplätze sind für deutsche Anleger relevant?

Referenzmarkt für deutsche Wertpapiere ist die Börse Xetra, über die mehr als 90 Prozent aller Trades in Deutschland abgewickelt werden. Sie hat ein monatliches Handelsvolumen von 180 Milliarden Euro und listet über 2.500 ETFs.

Der Wertpapierhandel findet dort montags bis freitags in der Zeit zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr statt. Für Privatanleger gelten erweiterte Zeiten von 8 bis 22 Uhr (Früh- und Späthandel), sofern der jeweilige Broker diesen Service unterstützt. Anleger müssen für den Handel auf Xetra allerdings zusätzliche Gebühren zahlen. Daneben haben sich mit Tradegate Berlin Stock Exchange (BSX) und der Gettex weitere elektronische Handelsplätze etabliert.

BSX und Gettex sind von 7.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Beide Börsen sind auf Privatanleger ausgelegt. Die BSX existiert seit 2009 und gehört der Deutschen Börse, der Tradegate und dem Verein Börsenplatz Berlin. Gettex ist eine Tochter der Börse München aus dem Jahr 2015. Sie bietet unter anderem Zugang zu 8.600 Aktien und 3.700 ETPs, die BSX führt 6.400 Aktien und 4.300 ETPs.

Die Anzahl der Handelsplätze bei Brokern unterscheidet sich insgesamt deutlich: Der Zugang variiert von drei bis über 30 Börsen. Dafür nehmen Anbieter mit mehreren Handelsplätzen oft höhere Gebühren, pro Kauf oder Verkauf (Order) oder für das Führen des Depots. Eine einmalige Ordergebühr kann bei größeren Anlagesummen ab 2.000 Euro weniger ins Gewicht fallen als ein dauerhaft ungünstiger Spread bei Nischeninvestments und weniger Handelsplätzen.

Wie viele ETFs und Aktien bieten Broker im Vergleich?

Neben der Anzahl der Handelsplätze sollten Anleger auch die Anzahl der verfügbaren ETFs und Aktien vergleichen. Broker und Onlinebanken bieten meist im Schnitt rund 2.000 ETFs an. Die Anzahl an verfügbaren Aktien schwankt von rund 8.000 bis rund 20.000. Zudem sind nicht alle Aktien in Form eines Sparplans handelbar.

Wenn Anleger bereits bestimmte Aktien oder ETFs ins Auge gefasst haben, sollten sie im Vorfeld prüfen, bei welchem Anbieter sie zu kaufen sind.

Ordergebühren: fix oder variabel

Die Ordergebühren schwanken bei Brokern zwischen null und einem Euro. Bei Onlinebanken können sie dagegen fünf bis 70 Euro betragen. „Der häufigste Fehler ist die Verengung auf die sichtbare Ordergebühr, wodurch stille Kostenträger wie der von der Ausführungsqualität abhängige Spread, Fremdkostenpauschalen und Wechselkursgebühren übersehen werden“, warnt Ritter.

Gebühren für Sparpläne

Sparpläne eignen sich insbesondere für Anleger, die keine großen Einmalbeträge anlegen, sondern mit kleinen regelmäßigen Sparraten Vermögen aufbauen wollen. Wer regelmäßig per Sparplan etwa in einen ETF investiert, sollte auf die Ausführungsgebühr achten. Onlinebanken verlangen in der Regel zwischen 1,50 Prozent und 1,75 Prozent der Sparrate. Bei den meisten Neobrokern fällt dagegen keine Sparplangebühr an.

Zinsen auf Tagesgeld: Was Broker-Kunden wissen sollten

Anleger wollen unter Umständen nicht ihr ganzes frei verfügbares Vermögen investieren. Generell sollten sie mindestens drei Monatsgehälter zur Seite legen, um unvorhersehbare Ausgaben stemmen zu können.

Dennoch kann es sein, dass sie Gewinnmitnahmen von Aktien oder Nischen-ETFs für kurzfristigere Zwecke wie den kommenden Urlaub auf dem Konto des Brokers anlegen möchten. Broker bieten in der Regel einen höheren Zins auf das Tagesgeld an, der sich am Leitzins der EZB orientiert. Bei einigen Anbietern ist das Tagesgeldkonto nicht identisch mit dem Verrechnungskonto. Guthaben muss dann erst vom Verrechnungskonto auf jenes Konto übertragen werden, für das Einlagenzinsen gezahlt werden.

Ritter rät Anlegern zu prüfen: „Gehört der Broker einer Universalbank, die vor allem über die Zinsmarge Geld verdient und die Einlagen zur Finanzierung des Kreditgeschäfts benötigt?“ Dann würden die Guthabenzinsen auf das Tagesgeld laut Ritter eher niedrig ausfallen und höhere Tagesgeldzinsen gäbe es wenn nur zeitlich begrenzt für Neukunden.

Ordertypen: OCO und Stop-Trail

Für Einsteiger, die nicht ständig den Kurs beobachten wollen, lohnt sich ein Blick auf die verfügbaren Ordertypen:

One Cancels the Other (OCO) verknüpft zwei Orders miteinander: eine Gewinnmitnahme und eine Verlustbegrenzung. Wird eine der beiden Orders ausgeführt, storniert das System automatisch die andere.

Stop-Trail ist eine Verkaufsorder, deren Auslösekurs automatisch mit steigendem Kurs nach oben nachgezogen wird. Bei Erreichen des Kurses wird die Order aktiv. Damit lassen sich Gewinne absichern, ohne bei jeder Kursbewegung manuell nachjustieren zu müssen.

Telefon oder Chat? So erreichbar sind Broker und Direktbanken

Viele Privatanleger unterschätzten laut Ritter ihren tatsächlichen Servicebedarf – sei es die telefonische Erreichbarkeit oder die Unterstützung bei ausländischer Quellensteuer. Klassische Direktbanken punkten meist mit telefonischer Erreichbarkeit an sieben Tagen die Woche, während Neobroker überwiegend auf Chat- und E-Mail-Support setzen.

Diese Checkliste sollten Anleger durchgehen, um ihren perfekten Broker zu finden: