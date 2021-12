Performance Die besten Fonds für China-Aktien

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Gesamtbewertung Performance Stresstest Aktives Management

Rang Fondsname ISIN Punkte Performance Performance 1 Jahr Punkte Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Punkte Performance 3 Jahre Performance 5 Jahre Punkte Performance 5 Jahre Punkte Outperformance 1 UBS (Lux) Equity China Opportunity LU0067412154 35 15,83 5 65,84 5 114,38 5 20 2 Neuberger Berman China Equity IE00B543WZ88 31 3,47 2 42,09 5 90,00 5 19 3 UBS (Lux) Equity Greater China LU0072913022 27 14,55 5 59,92 5 111,38 5 12 4 Vitruvius Greater China Equity B USD LU0431685097 24 17,03 5 83,74 5 92,84 5 9 5 Allianz China A-Shares - AT - USD LU0411150922 23 23,99 5 36,69 4 185,50 5 9 6 Schroder Greater China LU0140636845 23 3,66 3 37,67 4 72,25 4 12 7 JPM China A (dist) - USD LU0051755006 23 8,39 4 39,38 5 63,00 3 11 8 JPM Greater China A (dist) - USD LU0117841782 22 7,45 4 35,87 3 58,81 3 12 9 Vontobel Fund - mtx China Leaders A-USD LU0278091896 22 -1,98 0 31,53 2 81,65 4 16 10 Matthews Asia China Dividend LU0871673132 22 5,31 3 36,47 4 75,95 4 11 11 Matthews Asia Funds - China Fund A Acc USD LU0491816806 21 6,34 4 43,64 5 58,07 3 9 12 Invesco China Focus Equity Fund A thes. LU0717748643 21 2,73 2 38,06 4 63,70 3 12 13 First State Greater China Growth Fund A Acc GB0033874107 21 8,67 4 40,56 5 58,13 3 9 14 Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD) LU0048580855 20 2,45 2 32,65 3 64,30 4 11 15 Goldman Sachs China Opportunity Equity Portfolio Base Dist. LU0404923301 20 5,71 3 35,58 3 51,82 2 12 16 CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF Acc IE00BGSHB123 20 24,67 5 36,48 4 112,00 5 6 17 ComStage FTSE China A50 UCITS ETF I LU0947415054 17 20,03 5 27,80 1 86,90 5 6 18 Parvest Equity China C LU0823426308 17 8,83 4 36,62 4 48,53 0 9 19 Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD) LU0594300179 17 4,34 3 32,26 3 53,52 2 9 20 Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD LU0721876364 16 -0,91 0 38,89 4 59,89 3 9 21 Pictet - Greater China-P USD LU0168449691 16 3,14 2 33,11 3 54,13 2 9 22 Comgest Growth China EUR Acc IE0030351732 16 -2,59 0 24,42 0 71,51 4 12 23 Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD) LU0173614495 15 -2,31 0 25,33 0 63,25 3 12 24 Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D LU0875160326 15 15,70 5 11,49 0 77,23 4 6 25 GAM China Evolution Equity (USD) B LU0982189804 15 -2,07 0 27,54 1 65,25 4 10 26 Invesco PRC Equity Fund A (USD) auss. LU1775965582 14 0,05 0 27,22 1 53,30 2 11 27 NN (L) Greater China Equity P Cap. LU0119216801 13 4,26 3 25,75 0 49,26 1 9 28 AS SICAV I - Chinese Equity A Acc USD LU0231483743 13 8,96 4 32,91 3 36,08 0 6 29 Schroder ISF China Opportunities A Acc LU0244354667 11 -0,44 0 25,31 0 57,63 2 9 30 Templeton China Fund Class A (acc) USD LU0052750758 11 -0,66 0 30,83 2 38,88 0 9 31 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF (DE) DE000A1XEFE1 11 13,44 4 0,30 0 50,07 1 6 32 Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP-USD LU0975278572 10 0,91 1 29,20 2 48,89 1 6 33 HSBC MSCI CHINA ETF IE00B44T3H88 10 -0,96 0 28,31 2 44,68 0 8 34 Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C LU0514695690 10 -0,97 0 28,27 2 44,89 0 8 35 Deka MSCI China ex A UCITS ETF DE000ETFL326 10 -1,30 0 28,48 2 45,24 0 8 36 Invesco Greater China Equity Fund A LU0048816135 10 0,06 1 28,26 1 50,73 2 6 37 Baring Hong Kong China Fund (USD) IE0000829238 10 4,44 3 27,13 0 49,01 1 6 38 AB FCP I - China Opportunity Portfolio A LU0084234409 10 1,19 2 29,92 2 46,71 0 6 39 Merian China Equity Fund A USD Acc IE0005272640 10 0,26 1 27,34 1 51,75 2 6 40 Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc LU0149534421 10 -2,70 0 35,26 3 50,15 1 6 41 HSBC GIF Chinese Equity AD LU0039217434 9 1,46 2 23,35 0 49,85 1 6 42 Robeco Chinese Equities (EUR) D LU0187077309 9 -1,44 0 19,56 0 41,03 0 9 43 Barings China Select Fund A (USD) IE00B2NG2T18 9 4,63 3 18,54 0 38,56 0 6 44 BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD LU0359201612 9 -4,47 0 10,54 0 46,78 0 9 45 iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE) DE000A0F5UE8 9 -1,95 0 21,84 0 40,00 0 9 46 Fidelity Funds - China Opportunities Fund A (USD) LU0455707207 7 1,18 1 26,75 0 45,69 0 6 47 Threadneedle China Opportunities Fund 1 EUR acc. GB00B1PRW957 7 -1,10 0 27,91 1 41,43 0 6 48 DWS Invest Chinese Equities LC LU0273157635 6 -1,95 0 25,45 0 34,56 0 6 49 SLI Global SICAV China Equities Fund A thes. LU0213068272 6 -0,01 0 26,95 0 39,71 0 6 50 Wells Fargo (L) Worldwide - China Equity Fund A (USD) LU0405327148 6 -2,71 0 21,75 0 48,66 0 6 51 ASPOMA China Opportunities Fund P LI0114387470 6 -1,97 0 17,64 0 37,55 0 6 52 Pictet - China Index-R EUR LU0625738058 6 0,80 1 27,00 0 42,72 0 5 53 GAM Star China Equity USD acc. IE00B1W3WR42 5 1,50 2 19,33 0 25,65 0 3 54 Atlantis China Fund IE0031603545 3 -15,40 0 -19,77 0 -4,47 0 3 55 ComStage HSI UCITS ETF I LU0488316729 3 -2,01 0 20,68 0 35,90 0 3 56 Danske Invest SICAV - China A LU0178668348 3 -2,01 0 17,92 0 40,10 0 3 57 Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C LU0292109856 3 -0,05 0 16,18 0 30,54 0 3 58 iShares China Large Cap UCITS ETF IE00B02KXK85 3 -0,16 0 15,87 0 29,65 0 3 59 Allianz China Fund - A - USD IE0002817751 3 -0,39 0 13,66 0 41,11 0 3 60 AGIF - Allianz China Equity - A - USD LU0348825331 1 0,21 1 15,51 0 40,37 0 0 61 AGIF - Allianz Hong Kong Equity - A - USD LU0348735423 0 -3,17 0 6,65 0 20,65 0 0 62 PineBridge Greater China Equity Fund A IE0032431581 0 -5,34 0 11,46 0 12,45 0 0 63 HSBC GIF Hong Kong Equity AC LU0164880469 0 -3,16 0 11,12 0 27,39 0 0 64 East Capital China Environmental A EUR LU0289591256 0 -7,22 0 -20,01 0 -6,20 0 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DAS INVESTMENT, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 21. August 2019), Wertentwicklung auf Euro-Basis