Performance Die besten globalen ausgewogenen Mischfonds

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Gesamtbewertung Performance Stresstest Aktives Management

Rang Fondsname ISIN Punkte Perfor-mance 1 Jahr (%) Punkte 1 Jahr 3 Jahre (%) Punkte 3 Jahre 5 Jahre (%) Punkte 5 Jahre Punkte Outper-formance 1 Capital Group Global Allocation Fund LU1006079997 36 9,72 5 20,89 5 50,83 5 21 2 PremiumStars Wachstum - AT - EUR DE0009787069 33 6,14 4 22,34 5 40,43 5 19 3 Acatis Gané Value Event Fonds DE000A0X7541 33 5,37 4 23,96 5 35,06 5 19 4 nowinta - PRIMUS Balance LU0386305550 31 6,17 4 15,97 5 34,19 5 17 5 AB All Market Income Portfolio LU0203201768 30 9,27 5 15,57 4 43,45 5 16 6 ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced DR-EUR LU0319574272 29 5,63 4 18,51 5 33,92 5 15 7 Goldman Sachs Global Inc Builder Portf Base Dist. Snap LU1032466366 28 11,73 5 16,89 5 41,44 5 13 8 Phaidros Funds - Balanced A LU0295585748 28 5,18 4 22,74 5 36,63 5 14 9 Franklin Income Fund Class A (Mdis) LU0098860793 28 5,72 4 12,75 3 27,89 4 17 10 JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist LU0058893917 27 5,13 4 13,70 4 26,13 4 15 11 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA LU0208341965 27 4,87 4 13,59 4 24,09 4 15 12 Substanz-Fonds DE000A0NEBQ7 27 4,74 3 20,75 5 31,95 5 14 13 Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C LU0397221945 27 4,09 3 16,81 5 29,88 4 15 14 Allianz Strategy 50 - CT - EUR LU0352312184 27 3,40 2 17,03 5 33,24 5 15 15 easyfolio 50 DE000EASY504 27 5,99 4 13,25 4 25,72 4 15 16 DJE Zins & Dividende LU0553171439 27 2,99 1 15,45 4 44,52 5 17 17 PTAM Global Allocation UI DE000A1JCWX9 26 4,07 3 18,35 5 28,22 4 14 18 LUX-PORTFOLIO GROWTH LU0091958313 26 5,95 4 15,24 4 29,84 4 14 19 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A) AT0000859517 26 6,66 4 16,37 5 34,18 5 12 20 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R LU0127031556 26 4,87 3 14,56 4 25,51 4 15 21 Deka-BR 55 DE0005424550 25 4,91 4 15,84 4 30,56 5 12 22 Global Markets Growth DE000A0M2JG4 25 6,89 5 45,64 5 23,67 3 12 23 Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R LU0323578145 25 4,05 3 12,18 3 31,04 5 14 24 Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend LU0504302604 25 6,96 5 10,78 2 27,33 4 14 25 Access Balanced Fund (EUR) A (acc) LU0449913812 24 6,06 4 19,88 5 22,91 3 12 26 UBS (Lux) All-Rounder (USD) LU0397594465 24 10,35 5 10,99 2 40,52 5 12 27 Vermögens-Fonds DE000A0MYEJ6 24 4,84 3 16,53 5 25,37 4 12 28 MEAG GlobalBalance DF DE0009782763 24 3,42 2 14,39 4 27,91 4 14 29 DWS Top Balance LU0360865058 23 5,85 4 13,14 3 27,29 4 12 30 ZukunftsPlan III DE000DK1CJ46 23 6,47 4 11,60 3 26,77 4 12 31 KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787 22 3,41 2 15,82 4 28,06 4 12 32 UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 22 3,71 2 13,94 4 23,83 4 12 33 Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR DE0009797258 22 2,56 1 12,72 3 29,64 4 14 34 Schoellerbank Global Pension Fonds (A) AT0000814991 22 3,15 2 13,59 4 26,08 4 12 35 BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR LU0093503497 22 4,18 3 14,93 4 21,24 3 12 36 LUX-PORTFOLIO BALANCED LU0091958230 21 5,40 4 10,81 2 23,43 3 12 37 Klassik Nachhaltigkeit Mix A AT0000961081 21 6,52 4 15,73 4 25,18 4 9 38 Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542 21 3,26 2 13,89 4 21,60 3 12 39 MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund B2 USD LU0219483731 21 7,38 5 8,70 0 33,31 5 11 40 Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A (EUR) LU0267387503 20 8,99 5 9,25 1 21,73 3 11 41 PARIUM - Balanced Fund P LU0425671673 20 3,50 2 11,49 3 21,38 3 12 42 apo VV Premium - Privat LU0395352460 20 2,99 1 16,18 5 20,59 2 12 43 AXA Wachstum Invest A DE0009789446 20 3,87 2 11,82 3 23,48 3 12 44 HANSAcentro DE0009799742 20 3,67 2 11,60 3 22,16 3 12 45 BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund (GBP) GB0006778574 20 8,26 5 10,12 2 23,82 4 9 46 HanseMerkur Strategie ausgewogen DE000A1JGB21 20 3,45 2 13,83 4 20,98 2 12 47 Vermögensverwaltungsfonds Klassisch LU0362406364 19 3,48 2 12,72 3 20,83 2 12 48 BRW Balanced Return V DE000A1T75N3 19 3,40 2 12,35 3 19,78 2 12 49 AXA WF - Global Optimal Income A (thes.) LU0465917044 19 -0,98 0 19,54 5 33,80 5 9 50 BL-Global 50 B LU0048292808 19 6,52 4 8,01 0 23,73 3 12 51 WALSER Strategie Perspektive - R LU0327378625 19 3,79 2 10,74 2 21,50 3 12 52 Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A LU0349309376 18 3,97 3 12,67 3 22,29 3 9 53 DWS Strategic Balance LD LU0868163691 18 4,01 3 14,58 4 18,53 2 9 54 LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B LI0101102999 18 8,04 5 5,36 0 27,13 4 9 55 Best Balanced Concept LU0422739531 17 2,95 1 9,51 1 23,51 3 12 56 C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR (t) DE0005322218 17 2,75 1 14,22 4 14,19 0 12 57 Profi-Balance DE0005326813 17 3,30 2 13,91 4 20,48 2 9 58 HUK-Vermögensfonds Balance LU0123853748 17 7,60 5 15,36 4 20,99 2 6 59 Vivace (Lux) - Ausgewogen P LU0088432793 17 7,06 5 9,39 1 23,17 3 8 60 1A Global Value LU0326731121 17 4,29 3 16,04 5 15,18 0 9 61 Wachstum Global I A DE000A0NJGU7 17 0,04 0 11,63 3 24,33 4 10 62 Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AA LU0112804983 16 1,77 0 9,93 1 21,67 3 12 63 MultiManager Fonds 3 DE0007013609 16 -1,68 0 19,06 5 21,23 3 8 64 Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 16 2,02 0 13,18 4 23,34 3 9 65 Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap. LU0362483603 16 3,94 3 10,62 2 19,35 2 9 66 Morgan Stanley INVF Global Bal. Risk Cont. Fd of Fds (EUR) A LU0694238501 16 1,85 0 9,20 1 21,91 3 12 67 Oberbank Vermögensmanagement (T) AT0000A06NX7 16 3,97 3 11,87 3 17,78 1 9 68 M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A acc LU1582984818 16 2,21 0 16,58 5 23,59 3 8 69 AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR LU1019989323 15 0,16 0 12,14 3 22,94 3 9 70 SLF (LUX) Harmony (EUR) R Cap. LU0367332680 15 3,10 1 9,95 1 15,83 1 12 71 Weberbank Premium 50 DE0005319818 15 1,14 0 9,45 1 19,79 2 12 72 BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund (GBP) (Inc) GB00B1GJ9L14 15 2,80 1 10,09 2 13,16 0 12 73 HSBC Strategie Balanced DE000A0NA4H5 15 4,03 3 11,25 2 17,90 1 9 74 BBBank Wachstum Union DE0005314249 14 -0,80 0 12,62 3 19,65 2 9 75 TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I DE000A0YJMM9 14 -14,12 0 21,97 5 9,70 0 9 76 DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Core (Euro) A LU0327311634 14 4,47 3 11,28 3 18,57 2 6 77 DWS Vorsorge Premium Balance LU0504964221 13 4,28 3 8,70 0 16,43 1 9 78 HSBC Mix Equilibre A FR0007003868 13 1,84 0 11,48 3 19,93 2 8 79 Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD LU0052756011 13 0,85 0 13,64 4 21,86 3 6 80 UBS (D) Konzeptfonds IV DE0009797068 13 2,51 0 11,07 2 21,06 2 9 81 WWK Select Balance B LU0126855641 13 -0,12 0 10,99 2 19,71 2 9 82 Invesco Asia Balanced Fund A auss. LU0367026134 13 4,21 3 4,78 0 17,91 1 9 83 PremiumMandat Balance - C - EUR LU0268208047 13 -0,25 0 10,51 2 19,56 2 9 84 antea R DE000ANTE1A3 12 1,32 0 9,25 1 18,14 2 9 85 LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B LI0008232220 12 3,27 2 9,44 1 15,35 0 9 86 HI Topselect W DE0009817718 12 2,44 0 10,13 2 18,00 1 9 87 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist LU0049785362 12 0,34 0 11,35 3 15,14 0 9 88 GMAX Welt AMI DE000A1C4DR1 12 3,80 2 10,06 1 9,54 0 9 89 Argentum Stabilitäts-Portfolio 1 DE000A1C6992 11 3,25 2 7,96 0 9,46 0 9 90 PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 11 0,65 0 10,15 2 14,10 0 9 91 Prisma Aktiv UI R DE000A1W9A77 11 0,81 0 9,37 1 17,51 1 9 92 Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced BP-EUR LU0946760294 11 2,61 1 11,32 3 17,34 1 6 93 DWS Life Cycle Balance I LU0418623863 11 3,79 2 8,30 0 14,47 0 9 94 JPM Global Balanced A (acc) - EUR LU0070212591 11 2,20 0 12,50 3 21,16 2 6 95 Hypo PF Ausgewogen (A) AT0000814975 11 2,67 1 8,56 0 17,74 1 9 96 3 Banken Strategie Dynamik AT0000784863 11 2,88 1 6,30 0 17,12 1 9 97 ACATIS Champions Select - ACATIS Value Performer LU0334293981 11 -1,91 0 10,49 2 17,81 1 8 98 WALSER Strategie Balance - R LU0327378542 10 4,08 3 8,48 0 16,79 1 6 99 LLB Strategie Ausgewogen (EUR) LI0008127552 10 1,59 0 8,83 1 14,06 0 9 100 Patriarch Select Wachstum B LU0250687000 10 0,09 0 8,59 0 18,12 2 8 101 Vermögensmanagement - Fonds Universal DE000A0MYGU8 10 3,42 2 1,06 0 9,67 0 8 102 C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (A) AT0000729280 10 5,11 4 -1,01 0 4,64 0 6 103 VermögensManagement Wachstum - A - EUR LU0321021312 10 1,51 0 10,66 2 20,98 2 6 104 DJE Gold & Stabilitätsfonds PA LU0323357649 10 4,85 3 2,29 0 16,64 1 6 105 ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (A) AT0000724190 10 3,07 1 7,55 0 9,96 0 9 106 BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced C LU0132151118 10 4,63 3 9,84 1 13,12 0 6 107 Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) (VT) AT0000A0LHU0 10 5,15 4 6,02 0 8,94 0 6 108 Patriarch Classic Trend 200 A LU0967738625 10 -3,79 0 6,94 0 15,38 1 9 109 HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHEUR LU0447611061 10 1,23 0 9,80 1 9,36 0 9 110 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return DE000A0NBG18 10 4,35 3 7,96 0 16,72 1 6 111 Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI DE000A1C5D88 10 3,60 2 10,49 2 8,19 0 6 112 Strategiefonds Sachwerte Global DE000A0RHEQ5 10 2,73 1 5,15 0 12,82 0 9 113 JPM Global Income A (div) - EUR LU0395794307 10 2,79 1 8,72 0 12,95 0 9 114 HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen R LU0694616037 10 1,46 0 10,81 2 19,43 2 6 115 von der Heydt Strategiefonds - Strategie II -ausgewogen- C LU0347274655 9 1,75 0 10,36 2 16,26 1 6 116 ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T) AT0000A0WP18 9 4,23 3 6,88 0 9,76 0 6 117 Excellent Global Mix (T) CHF AT0000A0X9M3 9 4,25 3 -1,83 0 10,18 0 6 118 C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (VT) AT AT0000A12GB5 9 4,57 3 4,10 0 9,98 0 6 119 Saphir Global - BALANCED B LU0154397185 9 -2,99 0 11,45 3 8,33 0 6 120 Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) USD LU0211326839 9 -1,75 0 9,35 1 19,48 2 6 121 Strategie H&H DE000A0M6MU0 9 -3,37 0 -0,42 0 5,76 0 9 122 GlobalManagement Classic 50 P DE000A0NE4R0 8 3,74 2 6,67 0 13,40 0 6 123 Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR LU0227384020 8 3,13 2 -0,59 0 14,10 0 6 124 BremenKapital Wachstum DE000A1J67J9 8 -3,87 0 11,09 2 9,90 0 6 125 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 AT CHF LU0562145853 8 7,86 5 5,96 0 7,03 0 3 126 TBF SPECIAL INCOME EUR R DE000A1JRQD1 8 0,68 0 9,24 1 16,78 1 6 127 DWS Multi Asset Income Kontrolliert LU0791195471 7 2,99 1 2,86 0 10,25 0 6 128 W&W SachInvest DE000A1J19U7 7 2,98 1 1,02 0 4,52 0 6 129 YOU INVEST active (A) AT0000A11F78 7 2,84 1 8,10 0 10,02 0 6 130 db PBC - Deutsche Bank Best Allocation - Balance R LU0859635202 7 1,99 0 5,87 0 17,73 1 6 131 Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio (T) AT0000A188W9 7 2,39 0 9,46 1 13,29 0 6 132 MasterFonds-VV Ausgewogen DE000A0NFZH2 7 1,15 0 8,59 0 16,07 1 6 133 Sauren Global Balanced Focus LU0313462318 7 -1,16 0 9,85 1 14,42 0 6 134 Gothaer Comfort Balance T DE000DWS0RX3 7 2,95 1 8,48 0 9,02 0 6 135 alpha 3 balanced B I LU0274635688 7 1,22 0 1,68 0 17,13 1 6 136 SIP Balanced LU0346416414 7 1,34 0 9,83 1 11,29 0 6 137 LBBW Balance CR 40 LU0097712045 7 1,64 0 9,38 1 13,41 0 6 138 Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B LU0099841354 7 2,68 1 6,90 0 12,46 0 6 139 Sauren Global Balanced A LU0106280836 7 -1,19 0 10,04 1 14,23 0 6 140 Oyster Multi-Asset Diversified EUR LU0095343421 6 -2,70 0 3,41 0 10,29 0 6 141 apo Mezzo INKA R DE0005324305 6 -0,11 0 6,73 0 13,77 0 6 142 HANSAertrag DE0009766238 6 -0,60 0 4,42 0 14,55 0 6 143 Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Acc (EUR) LU0080749848 6 -0,87 0 2,86 0 9,02 0 6 144 BL Fund Selection - 0-50 LU0430649086 6 0,41 0 4,46 0 11,57 0 6 145 Jyske Invest Dynamic Strategy DK0060004794 6 0,43 0 6,66 0 15,26 0 6 146 AURETAS strategy balanced (D) A DE000A0MYGY0 6 1,22 0 1,66 0 14,51 0 6 147 PTAM Weltportfolio Ausgewogen DE000A0MYEH0 6 -0,33 0 6,41 0 14,45 0 6 148 PrivatDepot 4 (A) DE000A0DNG24 6 1,12 0 7,34 0 11,38 0 6 149 DWS Vermögensmandat-Balance LU0309483435 6 1,22 0 6,87 0 14,77 0 6 150 Bantleon Opportunities World PA LU0999646341 6 -0,79 0 4,08 0 6,07 0 6 151 MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) R LI0217370670 6 -1,00 0 4,53 0 9,02 0 6 152 Best of 3 Banken-Fonds AT0000A146V9 6 1,25 0 5,52 0 14,99 0 6 153 Sycomore Allocation Patrimoine R FR0007078589 6 -1,02 0 6,00 0 14,71 0 6 154 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ARTS Balanc. EUR R LU0740981344 6 1,50 0 4,31 0 11,44 0 6 155 FO Vermögensverwalterfonds A DE000A1JZLG8 6 0,24 0 5,96 0 12,50 0 6 156 Meritum Capital - Accumulator I LU0666995013 6 1,14 0 11,11 2 17,39 1 3 157 DWS Invest Multi Asset Income LD LU1054320970 5 2,49 0 10,77 2 14,42 0 3 158 Lampe Ausgewogen DE000A0MVZT6 5 3,47 2 7,60 0 9,05 0 3 159 Gutmann Strategie Select (T) AT0000A0ETW6 5 -2,05 0 -1,99 0 11,11 0 5 160 CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B LU0091100973 5 2,55 1 8,34 0 16,54 1 3 161 AlpenBank Ausgewogene Strategie AT0000828553 4 2,65 1 6,57 0 13,53 0 3 162 Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund AT0000781588 4 2,38 0 7,52 0 17,29 1 3 163 VERMOEGENSDEPOT PRIVAT 50 (D) DE000A0M0341 4 2,60 1 3,92 0 6,51 0 3 164 Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc FR0010149203 4 -0,16 0 9,85 1 11,23 0 3 165 PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 1 (D) DE000A0M03U7 4 2,61 1 5,64 0 12,60 0 3 166 PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO KLASSIK 50 - AK 1 (D) DE000A0M0242 4 2,88 1 5,54 0 10,69 0 3 167 Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A DE0002605334 3 1,39 0 0,85 0 4,50 0 3 168 VermögensManagement Balance - A - EUR LU0321021155 3 1,44 0 6,06 0 11,83 0 3 169 Aduno Fund - Global Invest LU0230827726 3 1,35 0 7,19 0 7,66 0 3 170 Jyske Invest Balanced Strategy DK0016262132 3 1,85 0 5,02 0 13,82 0 3 171 VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) - B LI0014803972 3 1,96 0 7,71 0 8,19 0 3 172 HB Fonds - Rendite Global Plus P LU0378037310 3 1,92 0 5,87 0 12,67 0 3 173 Pegasos - SFC Global Markets B LU0355736231 3 0,51 0 4,54 0 13,00 0 3 174 Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - C - EUR LU0324636652 3 0,75 0 8,10 0 15,12 0 3 175 BerolinaCapital Wachstum LU0096429351 3 -0,16 0 5,24 0 5,54 0 3 176 Carmignac Patrimoine A EUR acc FR0010135103 3 -3,64 0 -2,73 0 7,02 0 3 177 Deka-Stiftungen Balance CF DE0005896864 3 1,14 0 -0,26 0 5,65 0 3 178 DWS Concept ARTS Balanced LU0093746120 3 1,36 0 3,21 0 9,14 0 3 179 JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR dist LU0068337210 3 -1,08 0 -4,90 0 -0,10 0 3 180 NaspaFondsStrategie: Wachstum LU0104456800 3 1,95 0 8,04 0 7,60 0 3 181 JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist LU0058892943 3 1,34 0 6,42 0 10,48 0 3 182 HSBC Portfolios - World Selection 2 ACHEUR LU0447610766 3 2,45 0 4,66 0 7,57 0 3 183 Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR LU1147470170 3 -5,08 0 -2,86 0 5,91 0 3 184 Tresides Balanced Return AMI B (a) DE000A0MUQY7 3 -0,24 0 1,98 0 6,07 0 3 185 db PBC - Deutsche Bank Best Managers - Balance LU0859635467 3 2,42 0 3,59 0 10,78 0 3 186 B&B Fonds - Ausgewogen LU0614923133 3 -4,39 0 -8,57 0 -5,99 0 3 187 Edmond de Rothschild Patrimoine A FR0010041822 3 0,53 0 6,95 0 10,95 0 3 188 Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R LU0329749534 3 1,47 0 7,99 0 11,76 0 3 189 Castell VV Ausgewogen R DE000A1JSWM8 3 0,63 0 5,63 0 9,65 0 3 190 PECULIUM GLOBAL BALANCED DE000A1JDWH0 3 -0,83 0 1,50 0 1,58 0 3 191 Do - Stiftungsfonds LU0785378091 3 1,48 0 2,75 0 8,30 0 3 192 Deka-BasisAnlage A60 DE000DK2CFR7 3 -1,68 0 0,69 0 6,65 0 3 193 H1 Flexible Top Select DE000A1CXUZ9 3 -1,38 0 8,54 0 7,21 0 3 194 YOU INVEST balanced (T) AT0000A11FB9 3 2,48 0 4,65 0 8,10 0 3 195 Vermögensverwaltungsfonds S LU0362406018 0 2,51 0 6,65 0 13,00 0 0 196 BPM - Global Income Fund R (EUR) LU0912686986 0 2,54 0 4,12 0 -3,91 0 0 197 DekaStruktur: 2 Wachstum LU0109011626 0 1,50 0 1,68 0 2,14 0 0 198 DekaStruktur: 3 Wachstum LU0124427344 0 1,50 0 1,70 0 2,08 0 0 199 DekaStruktur: Wachstum LU0098472516 0 1,52 0 1,73 0 2,10 0 0 200 Ethna-AKTIV A LU0136412771 0 1,71 0 3,61 0 3,36 0 0 201 DekaStruktur: 4 Wachstum LU0185900775 0 1,50 0 1,74 0 2,19 0 0 202 BIL Invest Patrimonial Low P-Acc LU0049911091 0 2,14 0 2,32 0 4,29 0 0 203 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR AT0000634704 0 0,20 0 1,18 0 4,84 0 0 204 Haspa MultiInvest Wachstum LU0194946595 0 0,34 0 3,59 0 7,80 0 0 205 KölnFondsStruktur: Wachstum LU0101437217 0 1,50 0 2,33 0 1,66 0 0 206 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc LU0776414087 0 1,93 0 2,15 0 2,08 0 0 207 DekaSelect: Nachhaltigkeit DE000DK1CJS9 0 0,32 0 1,72 0 1,19 0 0 208 DekaStruktur: 5 Wachstum DE000DK1CJN0 0 1,86 0 1,83 0 2,13 0 0 209 Lux Selection 60(SI) D LU0347342759 0 0,02 0 2,85 0 0,93 0 0 210 Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B LU0326451860 0 1,14 0 6,27 0 12,61 0 0 211 Managed ETFplus - Portfolio Balance DE000A0M1UN9 0 0,02 0 5,08 0 7,56 0 0 212 CS MACS Classic 40 B DE000A0M64L8 0 0,10 0 5,09 0 11,53 0 0 213 db PrivatMandat Comfort - Balance (U) LU0193173159 0 1,77 0 6,01 0 12,35 0 0