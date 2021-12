Performance-Ranking 2018 Aktienfonds punkten mit Fokus auf USA und Technologie

Von 17,5 Prozent bei Branchenfonds für das Gesundheitswesen bis -12,9 Prozent bei Indien-Aktienfonds reicht in diesem Jahr das Performance-Spektrum der Investmentfonds am deutschen Markt. In den ersten neun Monaten 2018 weisen 22 von 38 betrachteten Vergleichsgruppen ein Plus auf.