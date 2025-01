Ranking: Die besten europäischen Nebenwerte-Fonds

Schwach in Korrekturphasen, stark im Aufschwung

Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung haben grundsätzlich ein höheres Beta im Vergleich zu Large-Caps. Konkret bedeutet dies, dass sie in einer Korrekturphase stärker an Wert verlieren und dafür in einem freundlichen Marktumfeld besser performen. Natürlich gibt es auch dafür Ausnahmen, aber in den meisten Fällen war dies historisch betrachtet der Fall.

Nebenwerte sind günstig bewertet

Traditionell werden Small- und Mid-Caps aufgrund ihres stärkeren Wachstums höher bewertet als ihre großen Pendants. Doch dies hat sich deutlich verändert und viele Nebenwerte können äußerst günstig erworben werden. Die Bewertung liegt in vielen Fällen sogar weit unter dem langjährigen Durchschnitt und spricht für ein großes Kurspotenzial.