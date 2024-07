in Fonds

Besser als Tech- und US-Aktien: Fonds der Vergleichsgruppe „Aktien Indien“ haben laut dem aktuellen Performance-Ranking des Analysehauses Scope im ersten Halbjahr einen Wertzuwachs von knapp 19 Prozent erzielt. Die erfolgsverwöhnten globalen Tech-Fonds kamen im selben Zeitraum auf 17 Prozent, US-Aktien auf fast 16 Prozent. Damit setzen sich Indien-Fonds an die Spitze des Rankings. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr erzielte das Segment ein Plus von 17 Prozent.

Indiens Wirtschaft brummt – und die Wirtschaftsleistung dürfte Prognosen zufolge in den kommenden Jahren noch einmal deutlich ansteigen. Analysten von Morgan Stanley Research sagen bis 2034 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 8,1 Billionen US-Dollar voraus. Im vergangenen Jahr lag das BIP im bevölkerungsreichsten Land der Erde bei knapp 3,6 Billionen Dollar.

Indiens Wirtschaft:„Vergleich mit den USA passender als mit China“

„Oft wird das Land mit China verglichen“, sagt Kristian Heugh, Fondsmanager bei Morgan Stanley Investment Management: „Wir denken aber, dass der Vergleich mit den Vereinigten Staaten der 1980er-Jahre passender ist.“ So sei Indiens Wirtschaft ähnlich groß wie die der USA zu Beginn der 1980er-Jahre.

Damals wuchs das nominale BIP der Vereinigten Staaten mit durchschnittlich 7,6 Prozent jährlich. Die persönlichen Konsumausgaben stiegen im Schnitt um etwa 8 Prozent pro Jahr, manche Teilbereiche sogar um mehr als 10 Prozent. Zwischen 1980 und 1990 legte der US-Aktienindex S&P 500 jährlich im Schnitt um knapp 13 Prozent zu. „Indien ist jetzt in einer ähnlichen Phase und verfügt im nächsten Jahrzehnt über ein ähnliches Wachstumspotenzial“, meint Heugh.

Nun will der kürzlich wiedergewählte Premierminister Narendra Modi noch einmal nachhelfen. Mit einem milliardenschweren Programm sollen Arbeitsplätze geschaffen und ausländische Firmen entlastet werden, etwa durch Steuersenkungen. In den kommenden fünf Jahren stehen dafür 24 Milliarden Dollar bereit, kündigte der Regierungschef an.

Von Lebensmittel bis Luxus: Diese Branchen bieten Potenzial

Insbesondere die Konsumausgaben dürften weiter steigen, meint Fondsmanager Kristian Heugh. Gründe seien das starke Wachstum, die junge Bevölkerung und die Verstädterung. Zudem werden die Menschen immer wohlhabender: So steigt der Anteil der Haushalte mit einem Einkommen von mehr als 8.000 US-Dollar pro Jahr von rund 25 Prozent im Jahr 2021 bis 2031 voraussichtlich auf mehr als 50 Prozent, prognostiziert Morgan Stanley Research.

Profitieren könnten neben der Nahrungsmittel- und Gesundheitsbranche vor allem die Reisebranche und Luxusgüter. Ein gutes Beispiel sei Apple, erklärt Heugh: So lagen im Geschäftsjahr 2023 die Umsätze des Unternehmens in Indien bei schätzungsweise 6 Milliarden US-Dollar. Laut einer Prognose von Morgan Stanley könnten es in zehn Jahren schon 40 Milliarden Dollar sein. Eine ähnliche Entwicklung sei auch bei anderen hochwertigen Produkten zu erwarten.

Auf welche Branchen und Unternehmen die erfolgreichsten Indien-Fonds setzen, zeigt unser Ranking der Top 10. Ausschlaggebend war die Performance über einen Zeitraum von fünf Jahren.

