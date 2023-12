Versicherungsmakler GGW Group plant Europas „führende Vertriebsplattform“ für Gewerbeversicherungen

Die Londoner Beteiligungsgesellschaft Permira steigt über ein von seinen Private-Equity-Fonds unterstütztes Unternehmen bei der Hamburger GGW Group ein. Die Firmengruppe wurde vor knapp vier Jahren von Tobias Warweg gegründet, ehemals Vorstand für den Makler- und Kooperationsvertrieb des Versicherers HDI. Sie umfasst derzeit etwa 50 inhabergeführte Maklerunternehmen mit insgesamt rund 1.700 Mitarbeitern. Diese beraten an rund 60 Standorten vorwiegend kleine und mittelständische Unternehmen und bieten spezielle Policen für mehr als 30 Branchen und Sparten.

Dachmarken für Makler und Assekuradeure

Tobias Warweg, Foto: HDI

Erst im vorigen Monat berichtete GGW, dass der auf die Bereiche Kredit, Franchise und Mobilität spezialisierte Versicherungsmakler SHL Teil seiner Dachgesellschaft Leading Brokers United wird. Hiervon verspricht sich der Münchener Gewerbemakler, auch „im Hinblick auf die Internationalisierung unserer expansiven Kunden professionell aufgestellt“ zu sein, kommentiert SHL-Geschäftsführer Florian Haas. Unter seiner zweiten Dachmarke Wecoya Underwriting bündelt die Hamburger Firmengruppe außerdem eigenständig auftretende Assekuradeure.

Hinter GGW steht seit zwei Jahren mehrheitlich der britische Private-Equity-Investor HG Capital, der damals auch 60 Prozent der Anteile am Münchener Maklerpool Fonds Finanz übernahm. „Die Partnerschaft mit der HG war eine tragende Säule für unseren Erfolg“, erklärt Warweg. HG bleibe zwar zukünftig mit einem Minderheitsanteil beteiligt, verkaufe aber die Mehrheit an der laut „Handelsblatt“ mit knapp 2 Milliarden Euro bewerteten Firmengruppe. Demnach finanziert Permira den Anteilskauf mit einer 950 Millionen Euro schweren Unitranche-Finanzierung, die vom Finanzinvestor Blackstone angeführt wird.

Der „nächste Meilenstein“ für Warweg sei es, erster Ansprechpartner für Gewerbekunden im europäischen Mittelstand zu werden. „Wir wollen zudem der bevorzugte Arbeitgeber für die größten Talente der Versicherungsindustrie sein”, so der Firmengründer, der mit seiner Führungsriege auch unter dem neuen Großinvestor langfristig am Ruder bleibe. Diese Ziele seien mit dem „absoluten Wunschpartner“ Permira erreichbar. Die zuvor als Schroder Ventures bekannte Gesellschaft investiere nach der Übernahme des Hamburger Immobilienmaklers Engel & Völkers vor zwei Jahren nun in eine weitere „führende Dienstleistungsplattform“ in Deutschland.