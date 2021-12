Continentale-Studie Persönliche Versicherungsberatung mit digitaler Hilfe gefragt

In ihrer aktuellen Studie „Vertrauen und Vorsorge – Die Bevölkerung in der Pandemie“ fragten die Forscher im Auftrag der Continentale Versicherung die Deutschen unter anderem nach ihren Erfahrungen und Wünschen in Sachen Versicherungsberatung. Das Ergebnis: Videoberatung & Co. sind auf dem Vormarsch.