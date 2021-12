Personal Aquila Capital baut Kundenberatung aus

Die auf alternative Investments spezialisierte Fondsgesellschaft Aquila Capital vergrößert ihr Beraterteam für liquide Investmentfonds. Der neu zum Unternehmen kommende Christian Humlach soll mit Anlegern und Vertriebspartnern wie Banken, Dachfonds, Vermögensverwaltern und Finanzberatern in Deutschland und Österreich zusammenarbeiten. Zudem soll er sowohl den Vertrieb intern gemanagter Strategien als auch den weiteren Ausbau der Associated Manager Group von Aquila Capital unterstützen.

Christian Humlach hat über 29 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche – vornehmlich in Vertrieb und Kundenbetreuung. Vor seinem Start bei Aquila Capital war er bei den Multi-Boutiquen Legg Mason, Principal Global und Convertinvest in Wien in der Geschäftsentwicklung und als Produktspezialist tätig. Weitere berufliche Stationen waren UBS Asset Management und der Wirtschaftsverlag TM Börsenverlag. Zuletzt arbeitete er seit September 2017 als Supervisor für die Acapella Vermögensmanufaktur.