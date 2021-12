Personal Bluebay baut Vertrieb aus

Die auf Anleihen spezialisierte Fondsgesellschaft Bluebay Asset Management holt für den Vertrieb in Deutschland und Österreich Frank Steffen (47) ins Haus. Er übernimmt die Position Senior Wholesale Director Germany & Austria und unterstützt in seiner Rolle Steven Bayly, der den Vertrieb in Nordeuropa leitet (Head of Sales Northern Europe). Beide arbeiten in der Niederlassung in München.

Steffen baute zuletzt bei BMO Global Asset Management in Deutschland den Wholesale-Vertrieb auf. Der gelernte Bankkaufmann startete seine Karriere bei der Deutschen Bank. Von 2001 bis 2003 war er bei der ING BHF-Bank als Co-Leiter des Private Bankings beschäftigt. Weitere Stationen waren Citibank Privatkunden und als Direktor im Vertrieb von Blackrock.