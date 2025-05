Sieben Sekunden – genau so lange braucht es für einen persönlichen ersten Eindruck. Wenig Zeit, um genau das darzustellen, was man dem Gegenüber vermitteln möchte. Wer sich darauf nicht verlassen möchte, kann einen anderen Weg gehen: mit Personal Branding. Darunter versteht man den Aufbau und die Pflege von sich selbst als Marke. Genutzt wird dafür vor allem Social Media. Und wenn es um Karriere-Themen geht, das Portal Linkedin.

„Es geht dabei nicht um Show, sondern um Positionierung mit Haltung“, betont Maša Schmidt, Marketingleiterin (Head of Marketing) bei SAP. Beim Emotion Women’s Day in Hamburg hielt sie einen Vortrag, wie Personal Branding im Job besser macht. Denn: „Wieso sollte man andere bestimmen lassen, wie sie euch sehen?“

1. Personal Branding schafft mehr Sichtbarkeit

Wer sichtbar ist, wird nahbarer – und dadurch auch leichter ansprechbar. Das bezieht sich laut Schmidt nicht nur auf den externen Auftritt bei potenziellen Arbeitgebern, sondern auch auf den internen. Personal Branding ist Teil der beruflichen Identität. Daher sollte sich jeder überlegen, für welche drei Themen er oder sie stehen möchte – um dann konstant, konsequent und kontinuierlich an diesen zu arbeiten. Bei großen Unternehmen wüssten so auch Kollegen, mit denen man nicht ständig in Kontakt ist, für welche Themen man der richtige Ansprechpartner ist.