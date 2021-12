Personal Carmignac holt Vertriebsmann ins Haus

Die Fondsgesellschaft Carmignac Gestion ernennt Reinhold Dirschl (45) zum Direktor in der Geschäftsentwicklung. Er arbeitet in dem entsprechenden Team und berichtet an Nils Hemmer, Länderchef für Deutschland und Österreich. Zusammen mit Frank Rüttenauer (41), Leiter fürs Privatkundengeschäft (Head of Retail Business Development), und Ingo Boxleitner (49), ebenfalls Direktor für Geschäftsentwicklung, soll er Carmignacs Geschäft in Deutschland ausbauen und Kunden in Süddeutschland und Österreich betreuen.

Dirschl arbeitet seit mehr als achtzehn Jahren im Finanzvertrieb. Von 2012 bis 2018 war er bei Pioneer Investments als Senior-Vertriebsdirektor vor allem für Sparkassen und Genossenschaftsbanken zuständig. Zuletzt verantwortete er bei TBF Sales and Marketing das Geschäft mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Wealth Management und regionalen Privatbanken.