Personal Nordea AM holt Wirtschaftsprofi

Die nordeuropäische Fondsgesellschaft Nordea Asset Management (NAM) hat Sébastien Galy als Senior-Makrostratege eingestellt. Ab sofort ist er in Luxemburg für Analysen für die strategische und die taktische Vermögensallokation sowie für makroökonomische Themen und für Investmentideen zuständig. Außerdem soll er für Marktkommentare und Quartalsausblicke verantwortlich sein.

Zuvor war Galy über ein Jahrzehnt für die Deutsche Bank und für USB tätig. Dort war er für Makroökonomie, Bilanzen, Währungen und quantitative Arbeiten zuständig. Galy hat Finanzwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft studiert. Außerdem unterrichtete er Masterabsolventen an Universitäten in New York, Kanada und Deutschland.