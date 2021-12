Personal Swisscanto holt Anleihechef

Die Fondsgesellschaft Swisscanto Invest stellt Sébastien Zöller (35) als Leiter für Anleihen ein. Er tritt damit die Nachfolge von Benno Weber an und berichtet direkt an Iwan Deplazes, Leiter des Asset Management bei Swisscanto Invest. In seiner neuen Position wird Zöller sämtliche aktiven Anleihestrategien von Swisscanto Invest verantworten und das Produkt- und Dienstleistungsangebot in dieser Hinsicht weiterentwickeln.

Vor seinem Wechsel war Zöller seit 2015 für die Credit Suisse in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen im Asset Management tätig. Als Leiter für alternative Anleihestrategien führte Zöller ein Team von acht Portfoliomanagern. Vor seiner Tätigkeit für die Credit Suisse arbeitete er im Zinsderivatehandel bei der Zürcher Kantonalbank.