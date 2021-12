Personal Sycomore holt Portfoliomanager

Die französische Fondsgesellschaft Sycomore Asset Management baut ihr Investment-Team aus und ernennt Damien Mariette zum Senior-Portfoliomanager für europäische Aktien. Insgesamt umfasst das Team damit 22 Fondsmanager und Analysten. Mariette soll sich insbesondere um beiden Aktienfonds Sycomore Partners (ISIN: FR0010601906) und Sycomore European Recovery (FR0010183343) unterstützen.

Vor seinem Wechsel zu Sycomore war der 36-jährige Mariette als Portfoliomanager für Aktien tätig, zunächst bei der Banque Populaire Val de France, dann beim Fonds de Garantie Automobile. Im Jahr 2012 wechselte er zu La Financière de l'Echiquier, um den Echiquier Value Fonds zu verwalten. Darüber hinaus arbeitete er als Risiko-Analyst bei BNPP Securities Services. Mariette hat einen Master-Abschluss in Wirtschaft und Management von der Universität Artois in Arras.