Personaldienstleister Eleway expandiert nach London

Eleway, auf Führungskräfte in der Asset-Management-Industrie konzentrierter Personaldienstleister, eröffnet einen neuen Standort in London. Bisherige Standorte sind Niederlassungen in Frankfurt, Zürich und St. Moritz.

Erfahrener Partner vor Ort

„Der neue Partner vor Ort, Michael Johnson, bringt eine beeindruckende Expertise und ein umfangreiches Netzwerk in die Eleway-Gruppe ein“, sagt Stephan Volkmann, geschäftsführender Gesellschafter von Eleway.

„Seine langjährige Erfahrung und sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Asset-Management-Branche werden dazu beitragen, die erstklassigen Dienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen von Eleway auch auf dem britischen Markt zu etablieren“, erklärt Volkmann weiter.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Christian Haas, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von Eleway, zum neuen Standort: „Die Expansion nach London bietet uns die Möglichkeit, noch näher an unseren Kunden zu sein und unsere führende Position in der Asset-Management-Executive-Search-Industrie weiter auszubauen.“ Die Eröffnung des Londoner Büros sei Teil des strategischen Wachstumskurses, der die internationale Präsenz von Eleway stärken soll.

Weitere Standorte geplant

„Die Eröffnung unseres Londoner Standortes ist ein wesentlicher Baustein für das Wachstum von Eleway. Wir sind überzeugt, dass Michael Johnson mit seinem Know-how und seiner Leidenschaft maßgeblich dazu beitragen wird, unseren Erfolgskurs fortzusetzen und unsere britischen Kunden bestmöglich zu unterstützen“, so Volkmann.

London sollen weitere Standorte folgen. Eleway plant nach eigenem Bekunden bereits die Expansion in weitere Finanzzentren, um ihre Präsenz europaweit auszubauen und ihre Kunden optimal betreuen zu können.