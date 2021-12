Personalie Alliance Bernstein mit neuer Marketingleiterin für die DACH-Region

Stevenson wird unter anderem für die gezielte Ansprache institutioneller Investoren, Vermögensverwalter und Finanzberater mit kundenrelevanten Informationen verantwortlich sein, berichtet das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Die neue Mitarbeiterin sitzt in München und wird an Lynn Mah, Marketingleiterin für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei AB, berichten.

Stevenson besitzt 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Vor ihrem Wechsel zu AB war sie 17 Jahre lang bei Allianz Global Investors tätig, zuletzt als Head of Investment Communications. In dieser Funktion verantwortete sie die globale Kommunikation zu Investment- und Makrothemen. Davor entwickelte sie als Head of Product Marketing EMEA neue Marketing-Strategien für institutionelle Investoren und Fondsselektoren.