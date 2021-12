Personalie BNY Mellon Investment Management bekommt neue Chefin

Das Management der Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) hat Hanneke Smits zur Vorständin der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Management ernannt. Sie berichtet an Todd Gibbons, Vorstand von BNY Mellon.

Mitchell Harris, der bisherige CEO von BNY Mellon Investment Management, geht am 1. Oktober 2020 in Ruhestand.

Smits ist seit August 2016 Vorständin von Newton Investment Management, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.