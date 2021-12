Personalie Vertriebsmann verlässt Frankfurt-Trust

Josef Scarfone, Leiter des Vertriebs für Publikumsfonds und Institutionelle Anleger bei Frankfurt-Trust, ist ab sofort nicht mehr für den Vermögensverwalter tätig. Er verließ das Unternehmen auf eigenen Wunsch, dies bestätigte er gegenüber DAS INVESTMENT.com. Scarfone war seit 1999 bei Frankfurt-Trust – zuerst als Portfoliomanager, seit 2002 als Vertriebsleiter. Davor war er Finanzanalyst bei der BHF Bank und bei Hardy & Co. Privatbankiers. Frankfurt Trust gehört zur BHF Bank. Diese war eine Tochter der Deutschen Bank, die sie im Herbst 2009 zusammen mit ihrer Muttergesellschaft, der in Schieflage geratenen Sal.-Oppenheim-Gruppe, übernommen hatte. Im Februar übernahm der ehemalige Investmentbanker und Chef des Finanzinvestor RHJ Leonhard (Lenny) Fischer die Bank. Wie das Handelsblatt berichtete , will Fischer die BHF Bank mit der britischen Kleinwort Benson verschmelzen. Einen Stellenabbau schloss er in dem Bericht nicht aus.