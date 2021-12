Personalien Edmond de Rothschild Asset Management verstärkt Wandelanleihen-Team

Seit Einführung des ersten Wandelanleihen-Fonds im Jahr 1993 hat Edmond de Rothschild Asset Management sein Angebot kontinuierlich ausgebaut. Als Pionier in diesem Segment zählt die Fondsgesellschaft seither zu den großen Akteuren in Europa. Um die Fortentwicklung dieser Kernkompetenz, die sich in 25 Jahren herausgebildet hat, zu gewährleisten, verstärkt Cristina Jarrin seit dem 1. August 2018 Edmond de Rothschild Asset Management als Leiterin für Wandelanleihen. Dies gab das Unternehmen in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung bekannt.

Wandelanleihen-Geschäft erhält neue Kompetenzen

Cristina Jarrin blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurück und verfügt über ein internationales Profil. Bislang war die Expertin stellvertretende Leiterin für globale Wandelanleihen bei UBP. Von Paris aus berichtet sie zukünftig an Kris Deblander, stellvertretender CIO für Unternehmensanleihen und Aktien bei Edmond de Rothschild Asset Management. Das Team besteht zudem aus Alina Epifantseva, Thibaut Bailly und Ludovic Dufour, der im Juni dieses Jahres hinzustieß.

Ludovic Dufour verfügt über 18 Jahre Erfahrung in diesem Sektor und war zuvor Senior Asset Allocation Manager bei Mandarine Gestion. Er bringt Expertise in den Bereichen Vermögensallokation, makroökonomische Analysen, Portfoliokonstruktion und Implementierung von Deckungsstrategien und Derivaten ein.

Das Team deckt nach Auskunft des Unternehmens alle geografischen Gebiete ab: die USA, Europa, Japan sowie die Schwellenmärkte. Es arbeitet eng mit den anderen Fachbereichen zusammen. Synergien mit den Anleihe- und Aktienmanagern sollen eine Komplementarität bei der Analyse und Auswahl von Wertpapieren gewährleisten.