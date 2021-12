Personalien Edmond de Rothschild verbindet Geschäftsbereiche

Im Rahmen einer von Edmond de Rothschild betriebenen Konvergenzstrategie gab das Unternehmen am heutigen Tag mehrere Beförderungen und Neueinstellungen bekannt. Damit sollen zwei Ziele erreicht werden:

Die drei spezialisierten Immobilien-Tochtergesellschaften werden unter ein gemeinsames Management gestellt.

Die Investment-Sparten Private Equity, Real Estate und Asset Management werden gebündelt, um so ein ganzheitliches Angebot für alle Anlageklassen zu schaffen.

Personelle Neuerungen

Im Rahmen der Umstrukturierung wurden zwei neue Deputy CEO-Positionen geschaffen:

Christophe Caspar kam am 1. November 2018 als Deputy CEO für Asset Management zu Edmond de Rothschild Asset Management und ist für die Managementprozesse verantwortlich. Seine Kompetenz und Erfahrung im Asset Management und im Private Banking bedeuten laut Pressmitteilung des Unternehmens eine Stärkung für die Managementprozesse und werden die Zusammenarbeit von Asset Management und Private Banking unterstützen. Der 47-Jährige ist Mitglied des Asset Management Executive Board von Edmond de Rothschild und hat seinen Dienstsitz in Genf. Er berichtet an Vincent Taupin, Global CEO Asset Management und Chairman des Edmond de Rothschild (France) Executive Board.

Gad Amar, bislang Head of Business Development bei Edmond de Rothschild Asset Management, wurde zum Deputy CEO für Asset Management ernannt und übernimmt die Verantwortung für den Vertrieb. In seiner neuen Position wird er mehr Verantwortung übernehmen und unter anderem international exklusive Partnerschaften aufbauen.

Leiter des Immobiliengeschäfts der Gruppe und Mitglied des Asset Management Executive Committee wurde Pierre Jacquot ernannt. In seiner neuen Position soll er die Synergien zwischen den Immobiliengesellschaften (Orox, Cording und Cleaveland) stärken und die Konvergenz mit weiteren Aktivitäten der Asset Management- und Private Banking-Bereiche voranbringen. Die Immobiliensparte verwaltet ein Anlagevermögen von mehr als 10 Milliarden Euro und bildet eine der Kernkompetenzen von Edmond de Rothschild.

Johnny El Hachem, Managing Director von Edmond de Rothschild Private Equity, wurde zum Mitglied des Asset Management Executive Committee ernannt. Der Bereich Private Equity von Edmond de Rothschild verwaltet ein Dutzend Themen- und Nischenstrategien. Mithilfe der Asset Management-Vertriebsteams soll die Sparte in Zukunft noch stärker wachsen.

Bündelung von Kompetenzen

Mittels der neuen Struktur möchte Edmond de Rothschild seinen institutionellen und privaten Kunden ein kohärentes und differenziertes Angebot bieten, das langfristige Wertzuwächse ermöglicht.